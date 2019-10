Ma la politica è complice se trionfa l' incuria

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Luca Beatrice B isogna dire grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco che in meno di due ore ha domato l'incendio e limitato al minimo i disagi del traffico. Ieri Torino si è svegliata alle 7.45 con la notizia di un altro rogo sul tetto della Cavallerizza Reale, il secondo dopo quello del 2014 che fu di origine dolosa. E questo? Presto per dirlo, ma cambierebbe davvero poco se pensiamo che un sito storico, patrimonio mondiale dell'Unesco (medaglie che evidentemente servono a poco) muore nell'chi chiude un occhio (anzi due) su chi lo gestisce, chi se ne occupa e chi, soprattutto, lo occupa. Giusto per ricordare, le occupazioni sarebbero abusive. Per legge, non per scelta. Usato come spazio polivalente, sale di teatro, aule universitarie, gallerie espositive usate da giovani artisti o aspiranti tali che periodicamente presentano al pubblico il ...

