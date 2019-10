L’Ue all’Italia | la manovra non rispetta riduzione debito | chiarimenti entro domani

Manovra 2020 - la lettera del L’Ue all’Italia : «Non rispetta i patti sulla riduzione del debito» : Il piano presentato dal governo italiano a Bruxelles «Non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020 », scrive la Commissione europea

L’Ue all’Italia : pronti a intervenire su dazi Usa ma presto per risposta : La Commissione europea e' "sempre pronta e disponibile a intervenire se necessario" per aiutare il settore agricolo colpito dai dazi dell'amministrazione Trump, ma "e' ancora presto per dare una risposta specifica" su questa richiesta. Lo dice il portavoce della Commissione, Daniel Rosario, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla richiesta del ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, che ieri ha proposto la creazione di un fondo di ...