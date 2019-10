L' oroscopo di mercoledì 23 ottobre | Capricorno volitivo | Ariete fiero

L'oroscopo di mercoledì 23 ottobre : Mercurio in Scorpione - Sagittario in rialzo : Durante la giornata di mercoledì 23 ottobre, Marte in trigono al segno della Bilancia, potrebbe dare qualche problema ai nativi del segno per quanto riguarda l'ambito familiare, mentre la Luna in quadratura al segno del Cancro, farà in modo che riescano a scaricare la tensione accumulata, recuperando in quanto a lavoro, ottenendo buoni risultati. Il lavoro aiuterà i nativi Gemelli a stendere i nervi, allentando la tensione, mentre Acquario sarà ...

L'oroscopo di domani 23 ottobre - primi sei segni : mercoledì con Luna in Vergine : L'oroscopo di domani 23 ottobre 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni astrali di questo mercoledì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle a metà della settimana? Bene, prima di soddisfare tale domanda vediamo di dare valore ad un transito abbastanza importante per quanto concerne l'ambito sentimentale: l'Astrologia apre in bellezza queste nuove previsioni mettendo in evidenza il transito della Luna in Vergine, ...

oroscopo domani di Paolo Fox - 16 ottobre : le previsioni del mercoledì : Paolo Fox, Oroscopo dei segni di Acqua: previsioni del 16 ottobre Si inizia con i segni di Acqua analizzati dall’Oroscopo di Paolo Fox di domani, 16 ottobre, ricordando che tutto quanto è tratto dallo Stellare pubblicato su DiPiù Tv. CANCRO: prossima settimana di grande intensità. Torneranno a fare nuovi importanti progetti. Devono evitare le tensioni. SCORPIONE: dovranno programmare una piccola vacanza al fine di far star bene il ...

L'oroscopo di mercoledì 15 ottobre : Capricorno magnifico - Bilancia intraprendente : Durante la giornata di mercoledì 15 ottobre, i nativi Toro saranno piuttosto sereni e con la mente aperta, pronti a nuove esperienze, mentre per Leone si aprirà un periodo più difficile per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma comunque con dei buoni guadagni. La Luna in opposizione ai nativi Scorpione porterà molta sensualità ai nativi del segno, mentre Bilancia sarà particolarmente intraprendente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...

L'oroscopo di domani mercoledì 16 ottobre - prima sestina : Gemelli e Cancro tra i fortunati : L'oroscopo di domani mercoledì 16 ottobre 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni astrologiche sulla terza giornata cadente in calendario al centro della settimana. Diciamo subito che ad essere messi sotto analisi da parte dell'Astrologia i soli segni facenti capo alla prima metà zodiacale. Pertanto in osservazione nell'articolo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di conoscere in ...

L'oroscopo di mercoledì 9 ottobre e classifica : Cancro a dieta - relax per Pesci : L'Oroscopo del 9 ottobre è pronto a svelare che tipo di mercoledì si prospetta per ciascun segno zodiacale. Siamo a metà settimana e la stanchezza inizia un po' a farsi sentire. Tra le faccende di casa da non trascurare ed alcune questioni familiari improrogabili, sarà una giornata movimentata. Tra pochi giorni ci sarà la Luna piena, per questo motivo si respira un'aria agitata, ma al contempo c'è nell'aria del romanticismo. E' quindi ...

Paolo Fox oroscopo di domani : le previsioni di mercoledì 2 ottobre : Paolo Fox, oroscopo segni di Aria: previsioni domani 2 ottobre Scopriamo le previsioni del 2 ottobre secondo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Aria (tratto dallo Stellare pubblicato sul settimanale DiPiù). GEMELLI: momento di grande recupero grazie a un Sole in ottimo aspetto. Potrebbero arrivare alcuni sblocchi sul lavoro. BILANCIA: momento di tensione che va tenuto sotto controllo onde evitare di veder concludere prematuramente ...

L'oroscopo di mercoledì 2 ottobre : Sagittario solare - Gemelli diplomatico : Durante la giornata di mercoledì 2 ottobre, i nativi Gemelli faticheranno a gestire le faccende amorose, mentre Vergine proverà a prendere in mano una situazione amorosa che ultimamente non stava procedendo bene. Il Leone sarà alla ricerca di conferme sul posto di lavoro, mentre Scorpione avrà tante faccende da sistemare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di mercoledì 2 ottobre 2019 per tutti i segni ...

L’oroscopo Paolo Fox di domani - mercoledì 25 settembre. Le previsioni : Oroscopo domani di Paolo Fox: le stelle del 25 settembre Qui di seguito le previsioni di domani dell’oroscopo di Paolo Fox (25 settembre) per quanto riguarda i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: giornata interessante anche grazie a una Luna favorevole. Non devono fare le cose di corsa. TORO: domani sarà una giornata conflittuale, dovranno avere molta pazienza. Non è il momento di spendere soldi. GEMELLI: giornata valida con ...

L'oroscopo del giorno - mercoledì 25 settembre : Capricorno di buonumore - Gemelli introverso : Durante la giornata di mercoledì 25 settembre, i nativi Toro preferiranno mettere l'amore in secondo piano, lasciando spazio alle persone che regalano serenità ai nativi del segno, mentre Cancro continuerà per la propria strada sul posto di lavoro. Per Leone finalmente ci saranno delle buone notizie in ambito sentimentale, mentre Scorpione sarà di buonumore, e passerà una giornata molto particolare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...

L'oroscopo di domani mercoledì 25 settembre - primi sei segni : cinque stelle a Toro e Leone : L'oroscopo di domani mercoledì 25 settembre 2019 sottolinea con piacere la presenza nel periodo della Luna in Leone. Bella e prestante, la 'musa dei poeti' è senz'altro ben disposta a regalare momenti preziosi soprattutto in amore a tanti di voi, amici lettori appassionati d'Astrologia. Pronti a scoprire cosa riserverà la giornata a coloro appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo subito che questo mercoledì ad ...

L'oroscopo di mercoledì 25 settembre : bene Cancro - Pesci e Bilancia : L'oroscopo della giornata del 25 settembre 2019 si pronostica molto favorevole in amore per i nati sotto i segni zodiacali di Bilancia e Cancro. Sarà un mercoledì ricco di nuove opportunità e occasioni anche per i Pesci, che si preparano a vivere un periodo di grande prosperità a partire dai prossimi giorni. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): a volte siete troppo esuberanti e adrenalinici, scalpitando troppo ...

L'oroscopo del giorno - mercoledì 18 settembre : Toro in forma - Vergine paziente : Durante la giornata di mercoledì 18 settembre, i nativi Ariete non saranno di buon umore, mentre Sagittario cercherà di chiarire una questione con il partner piuttosto spinosa. Gemelli preferirà ascoltare il proprio cuore prima di cimentarsi in una nuova storia d'amore, mentre Pesci sarà cauto e cercherà di organizzare al meglio il lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di mercoledì 18 settembre ...

L'oroscopo di domani mercoledì 18 settembre - 1ª sestina : cinque stelle al Leone - Ariete ko : L'oroscopo di domani mercoledì 18 settembre 2019 annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia dei cosiddetti 'prescelti'. Intanto, a far ben sperare, specialmente sul lato sentimentale, la presenza di una meravigliosa Luna attualmente in sosta nel comparto del Toro ma pronta prossimamente a sbarcare nel campo dei Gemelli. Allora, curiosi di conoscere in anteprima come sarà ...