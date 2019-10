LIVE Sinner-Kohlschreiber | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | l’azzurrino vuol continuare a

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Il ranking di JannikSalve a tutti e benvenuti allatestuale del match di primo turno dell’ATP 500 ditra Jannike Philipp. Il talento azzurro continua la sua rincorsa verso la top100, che potrebbe essere confermata in caso di vittoria sul tedesco: grazie alla wild card austriaca, secondo il ranking, è già alla posizione #99. Jannikarriva alla sfida dopo la semifinale raggiunta ad Anversa: l’altoatesino, in Belgio,ha battuto per la prima volta un top-20, o meglio Gael Monfils, per poi confermarsi contro Francis Tiafoe e perdere contro Stan Wawrinka, contro cui ha perso agli US Open, doveha giocato il primo Major in carriera. La prima semifinale da professionisti si aggiunge ad una stagione straordinaria del talento classe ...

