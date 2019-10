LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 | Champions League in DIRETTA | entrano Pasalic e

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAClicca qui per seguire la cronacadella partita.2-1 Malinovskyi, Aguero(2):(3-4-1-2): Gollini 6: Paura iniziale per il pressing alto contro di lui, poi comincia respingere qualsiasi cosa tranne l’imparabile come la doppietta di Aguero. Toloi 5.5.: Inizialmente come i compagni di reparto non sfigura tenendo la linea di difesa molto alta, ma poi Sterling riesce a beffarlo più volte come nell’assist per Aguero. Djimsiti 6.: Utilizza la marcatura a zona al centro della difesa a tre, ma si perde Aguero nel gol del pareggio. Masiello 5: Si prende un giallo ad inizio partita che lo condiziona e provoca il rigore del vantaggio del. Dal 46Castagne 6.: Non ha minimamente paura e si butta in area di rigore in ogni cross per tentare di creare superiorità ...

zazoomblog : LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 0-0 Champions League in DIRETTA: gioca Malinovskyi al posto di Muriel -… - zazoomnews : LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 0-0 Champions League in DIRETTA: gioca Malinovskyi al posto di Muriel -… - zazoomblog : LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 0-0 Champions League in DIRETTA: Ilicic non controlla da ottima posizione -… -