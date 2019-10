LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 0-1 | Champions League in DIRETTA

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAClicca qui per seguire la cronacadella partita.0-1 Malinovskyi:(3-4-1-2): Gollini 6: Paura iniziale per il pressing alto contro di lui, ma non gli arrivano ancora pericoli particolari. Toloi 6.5 : Come i compagni di reparto non sfigura al momento tenendo la linea di difesa molto alta. Djimsiti 6.5 : Utilizza la marcatura a zona al centro della difesa a tre, riesce a non far trovare spazio agli offensivi della squadra inglese. Masiello 6: Si prende un giallo ad inizio partita che lo condiziona ma regge discretamente bene. Castagne 6.5 : Non ha minimamente paura e si butta in area di rigore in ogni cross per tentare di creare superiorità numerica. de Roon 6: Sempre ottimo lavoro in fase di recupero del pallone cercando di mettersi nelle linee di passaggio. Freuler 6 : ...

