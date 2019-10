LIVE Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 | Champions League in DIRETTA | Dybala la ribalta!

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER LADIDALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE)(4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande Cuadrado 6.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta. Nettamente il migliore dei suoi, si becca un giallo a metà ripresa per un duro fallo su Joao Mario Bonucci 5.5 – Dopo un avvio eccellente nel quale sfiora anche il gol, si fa saltare troppo facilmente sullo 0-1 de Ligt 6 – L’olandese non sbaglia nulla in un match per ora semplice dal suo punto di vista Alex Sandro 5.5 – Non la migliore versione del brasiliano fino a questo momento, non ha spazio per spingere. Khedira 5 – Il tedesco non brilla e non si vede quasi mai. Davvero una prestazione opaca. Dal ...

zazoomblog : LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 Champions League in DIRETTA: raddoppia Aguero - #Pagelle #Manchester… - zazoomblog : LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 0-1 Champions League in DIRETTA: Malinovskyi sblocca la partita su rigore -… - zazoomnews : LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 Champions League in DIRETTA: entrano Pasalic e Muriel - #Pagelle… -