LIVE Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 0-1 | Champions League in DIRETTA | Miranchuk segna

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER LADIDALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Buonasera e benvenuti alledi, terzo impegno dei bianconeri nella2019/2020. Primo tempo con risultato a sorpresa a Torino. Moscoviti avanti 1-0 con la rete di. I bianconeri dominano sul possesso palla ma non pungono, con Dybala e CR7 che non riescono a scambiare a dovere. Russi che difendono in 9 e ripartono appena possono.(4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande Cuadrado 6.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta Bonucci 5.5 – Dopo un avvio eccellente nel quale sfiora anche il gol, si fa saltare troppo facilmente sullo 0-1 de Ligt 6 – L’olandese ...

