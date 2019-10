LIVE Manchester City-Atalanta 4-1 | Champions League in DIRETTA | Sterling cala il poker

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64′ 4-1! NOTTE FONDA PER LA DEA! Ancora! 63′ Ammonito De Bruyne per un colpo al volto di Freuler. 62′ ILICIC! PROVA A RIFARSI! Grande azione di Castagne che serve Malinovksyi, tra i migliori in campo, che innesca Iliicic, che prova due finte e conclude di destro: centrale. 60′ Ora si fa davvero difficile per la Dea a poco più di mezz’ora dalla fine:incantevole. 58′ Azione spaziale delche parte da metà campo con Walker, palla per De Bruyne, che mette a sedere Gosens, quindi, tra tre soluzioni, serve Foden, che davanti la porta, scherza tutti e permette adi chiudere il match. 57′!! MA CHE AZIONE DEL! 3-1 CITIZEN! 55′ DE BRUYNE! Ancora Gollini, questa volta sul destro sul primo palo del belga. 54′ È ...

