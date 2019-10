LIVE Manchester City-Atalanta 2-1 | Champions League in DIRETTA | match apertissimo

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54′ È rientrato El Kun: non dovrebbe avere problemi a continuare. 53′ Resta giù Aguero per un fallo di Gosens: si riscalda Gabriel Jesus. 51′ Male Ilicic quest’oggi: ancora una palla per lo sloveno, che sbaglia l’aggancio, poi tira con il destro nonostante la discesa di Castagne. 49′ MAHREZ!!! CHE PALLA DI EDERSON DI OLTRE 70 METRI! L’algerino non riesce ad agganciare nei pressi di Gollini. 47′ Ilè ripartito forte come nella prima frazione: Dea con fatica, prova a pressare. 46′ Si riparte a! Dentro Pasalic e Muriel per Masiello e Gomez. INIZIO SECONDO TEMPO 21.50 La prima frazione si conclude con ilsul risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Aguero, di cui uno su rigore, in risposta al vantaggio iniziale sempre su penalty di ...

