LIVE Manchester City-Atalanta 0-0 | Champions League in DIRETTA | match da brividi per la

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43 Clima già invernale in Inghilterra: prevista serata velata con 11°. 20.42 Prosegue il riscaldamento delle due squadre: cresce la tensione a. 20.39 Per ilsi tratta della quinta squadra italiana: almeno una volta, gli inglesi hanno battuto le squadre tricolori. 20.37 Arbitra la sfida l’israeliano Orel Grinfeld classe 1981. 20.35 La troupe di Guardiola ha scritto la storia con l’8-0 contro il Watford in una senso unico: un gioco offensivo sempre più collaudato. 20.34 Aguero&Co. hanno vinto il Community Shield contro ilrpool facendo en plein ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari: oltre alla vittoria al primo turno di EFL Cup, ha perso contro Norwiche Wolverhampton in campionato, pareggiando contro gli Spurs per 2-2. 20.32 I Citizen sono a -6 proprio dai Reds, ...

