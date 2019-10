L' Italia deve passare dalla gestione dell’emergenza a quella dello sviluppo e della

Thomas Siebel : “Senza intelligenza artificiale impossibile competere. L’Italia deve investire di più” : Il fondatore di C3.ai: «Enel è un’eccellenza hi-tech. Ma molte aziende devono accelerare o finiranno per essere comprate»

Razzismo nel calcio - l’Italia deve dire basta! Anche la Uefa chiede il pugno duro : Adesso basta far finta di nulla. Il tema Razzismo sfonda i tornelli degli stadi europei e torna pesantemente a far paura. Dai cori discriminatori in Bulgaria-Inghilterra, alla squalifica della Curva Nord laziale da parte delle Uefa per i saluti fascisti. E’ un problema troppe volte sottovalutato, così il presidente Aleksander Ceferin ha chiesto aiuto ai governi di ogni paese e sembra che subito in Italia qualcosa si sia smosso: il ...

Sud : Conte - ‘deve crescere per far crescere Italia’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Il Sud ce la può fare, deve crescere per far crescere ancor più tutta l’Italia”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook. “Questa mia convinzione -spiega- cresce e si rafforza sempre più, giorno dopo giorno. Essa riposa nella conoscenza del territorio e nel dialogo con le comunità locali che sto portando avanti tenacemente”. “Sto ...

Guido Crosetto ad Agorà : "L'export di armi alla Turchia è nulla. Cosa deve fare l'Italia" : "La Turchia non rappresenta nulla nell'export delle armi italiano". Guido Crosetto, ospite dei Agorà, su Rai tre, entra nel merito della questione: "L'Italia vende componenti per elicotteri e dati satellitari per territorio. Iniziamo a bloccare i rapporti economici dell'Europa alla Turchia, richiami

Nuoto - Europei 2022 : Roma tra le candidate. L’Italia deve battere la concorrenza di Russia e Germania : Gli Europei 2022 di Nuoto potranno essere ospitati dall’Italia. Nella riunione odierna a Dublino, la LEN ha accetta la candidatura di Roma come città ospitante della 35esima edizione della manifestazione continentale. Adesso l’Italia dovrà battere la concorrenza di Russia e Germania. Roma è stata anche l’ultima città italiana ad ospitare gli Europei nel lontano 1983, mentre per due volte i Mondiali nel 1994 e 2009. In ...

Ergastolo ostativo - la Corte di Strasburgo : «Italia deve riformare la legge» : La Corte di Strasburgo chiede all'Italia di riformare la legge sull'Ergastolo ostativo, che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia....

Economia circolare in 5 punti : il rifiuto diventa risorsa e si riduce lo spreco. “Ecco cosa deve fare l’Italia per mantenere il primato europeo” : Estrazione, produzione, consumo, smaltimento. L’Economia lineare funziona così: alla fine del ciclo, il prodotto diventa rifiuto. Oggi invece, guardando al futuro, si parla di Economia circolare: l’ha nominata il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo discorso al Parlamento per chiedere la fiducia, è citata nel programma del nuovo governo giallorosso. ” È necessario promuovere lo sviluppo tecnologico e le ...

Latitante Italiano fermato in Spagna : deve scontare 18 anni di carcere : Francesca Bernasconi Per catturarlo era stato emesso un mandato di arresto europeo. Ora, Paolo Stellacci dovrà scontare 18 anni di carcer, per 12 condanne. Era nella lista dei 100 latitanti di maggior interesse Dodici condanne e 18 anni di carcere da scontare. Per questo, Paolo Stellacci era scappato, dopo la sentenza del settembre dello scorso anno. Ora, la polizia ha arrestato il Latitante 45enne ad Alicante, in Spagna. In Italia ...

Renzi vuole spostarsi verso Forza Italia - ma deve stare vicino al Pd : La conferenza dei capigruppo ha respinto la richiesta avanzata dai parlamentari di Italia Viva di spostare il proprio posto a Montecitorio accanto ai colleghi di Forza Italia, con il voto contrario dei capigruppo di Forza Italia, Pd e pentastellati. La stessa decisione sarà probabilmente presa anche in Senato.Continua a leggere

Mondiali di ciclismo - Pedersen beffa Trentin in volata : l’Italia si deve accontentare dell’argento : Sotto la pioggia, in una gara ad eliminazione per il freddo e la distanza, Matteo Trentin fa tutto alla perfezione fino a 200 metri dal traguardo, quando in volata viene beffato dal danese Mads Pedersen. Ai Mondiali di ciclismo su strada 2019 l’Italia si deve accontentare dell’argento: un secondo posto che alla vigilia pareva quasi impossibile ma che, per come si era messa la corsa lungo le strade inglesi da Leeds a Harrogate, lascia ...

In Italia ormai digeriamo tutto : cosa deve fare un politico per essere cambiato? : E non se ne vogliono andare. Anche perché nessuno glielo chiede, come se uno potesse fare il politico a vita, qualsiasi cosa combini. Non ci sono ricambi all’altezza? Macché: ce n’è un fottio, anche se non scommetterei sul fatto che siano meglio di loro. Il fatto è che, ormai, digeriamo tutto: in Italia, almeno. Nei paesi civili, gente che ha fatto meno disastri dei nostri politici, tipo aver mentito sulla propria laurea, è già passata a vita ...