L’isola di Pietro 3 | Caterina Murino | “Nella fiction vivo un dramma”

L’isola di Pietro 3 - Seconda Puntata : Diego Potrebbe Essere Padre! : L’Isola di Pietro 3, trama Seconda Puntata: Diego è molto agitato e si allontana da Caterina perché teme di Essere diventato padre. La verità però è diversa da ciò che sembra ed Elena e Valerio devono indagare sul caso… L’Isola di Pietro è appena iniziata ma già non mancano i colpi di scena e le grandi novità. Già dalla prima Puntata era evidente che Diego stesse nascondendo un segreto, che lo allontanava sempre di più da ...

Ascolti tv venerdì 18 ottobre : Tale e quale show stravince su L’isola di Pietro 3 : Dati Ascolti Tv venerdì sera 18 ottobre: vince Tale e quale show con Carlo Conti Eccoci arrivati ai nuovi risultati dell’ennesima e agguerritissima sfida del venerdì sera, 18 ottobre in questo caso, in cui Rai e Mediaset hanno sfoderato due assi nella manica: da una parte infatti su Rai Uno è andata in onda la […] L'articolo Ascolti tv venerdì 18 ottobre: Tale e quale show stravince su L’isola di Pietro 3 proviene da Gossip e ...

Ascolti Tale e Quale Show : Carlo Conti batte anche L’isola di Pietro 3 : Tale e Quale Show, Ascolti ultima puntata: Carlo Conti batte L’isola di Pietro 3 con Gianni Morandi Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata (prima del “Torneo dei campioni”) di Tale e Quale Show. Il programma di Carlo Conti ha vinto la serata con questi Ascolti: 3.903.000 telespettatori e il 19,5% di share. Carlo Conti ha dunque battuto Gianni Morandi con la prima puntata della terza stagione de L’isola di ...

Ascolti TV | Venerdì 18 ottobre 2019. Tale e Quale Show 19.5% - L’isola di Pietro riparte dal 14.6%. Il Paradiso delle Signore 15.8% : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.903.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.961.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 49% di share e Criminal Minds è piaciuto a 822.000 spettatori (4%). Su Italia 1 Guardians – Il Risveglio dei Guardiani ha catturato ...

Anticipazioni L’isola di Pietro 3 - seconda puntata : Diego padre della bambina? : L’Isola di Pietro 3, seconda puntata Anticipazioni: chi è il padre della bambina? Il terribile segreto di Diego Diego è il padre della bambina ritrovata? Le indagini su Chiara continueranno e le Anticipazioni della seconda puntata de L’Isola di Pietro 3 ci rivelano che Diego farà una confessione a dir poco sorprendente al pediatra: potrebbe […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, seconda puntata: Diego padre ...

L’isola di Pietro 3 : anticipazioni seconda puntata di venerdì 25 ottobre 2019 : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Hassani Shapi Sei prime serate, dirette da Alexis Sweet e Luca Brignone per Lux Vide, compongono la terza stagione de L’Isola di Pietro, la fiction che nel 2017 ha riportato Gianni Morandi sul set. Il filo conduttore della trama saranno la sparizione di una giovane ragazza ed il ritrovamento di una neonata, probabilmente sua figlia, della quale il protagonista Pietro Sereni ...

L’isola DI PIETRO 3 - anticipazioni seconda puntata di venerdì 25 ottobre : Dopo il primo appassionante appuntamento, prosegue su Canale 5 la fiction L’isola di PIETRO 3. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della seconda puntata, a cui assisteremo venerdì 25 ottobre 2019 in prima serata: Caterina (Alma Noce) ha finalmente ripreso a vedere. Un disperato Diego (Erasmo Genzini) rivela a PIETRO (Gianni Morandi) il suo segreto: è stato con Chiara (Anna Godina) e chissà che non sia proprio lui il padre della ...

L’isola di Pietro 3 : tutti i personaggi : L'Isola di Pietro 3 - Francesco Arca e Chiara Baschetti L’Isola di Pietro torna su Canale 5 con la terza stagione e con tanti nuovi personaggi che andranno ad unirsi al dottor Sereni (Gianni Morandi) e alla sua famiglia. Tra loro il nuovo Vicequestore di Carloforte Valerio Ruggeri, che sarà interpretato da Francesco Arca e che andrà a sostituire il silurato Alessandro Ferras (Michele Rosiello) sia nel corso delle indagini che, con ...

L’isola di Pietro 3 - trama seconda puntata : un nuovo sospettato : Anticipazioni L’isola di Pietro 3, seconda puntata: il segreto svelato Stasera va in onda la prima puntata de L’isola di Pietro 3 con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce, Erasmo Genzini e le new entry Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. Le anticipazioni della seconda puntata de L’isola di Pietro 3 annunciano clamorosi colpi di scena. Pietro salva una neonata da un incendio. Ben presto si scopre che ...

Alessandro Ferras è morto ne L’isola di Pietro 3? Elena e Caterina a Carloforte da sole : anticipazioni 18 e 25 ottobre : Alessandro Ferras morto ne L'Isola di Pietro 3 oppure no? La messa in onda della fiction si avvicina e i dubbi dei fan rimangono riguardo il destino dell'amato vice questore. L'attore che gli presta il volto, ovvero Michele Rosiello, ha annunciato già lo scorso marzo che non sarà nel cast della fiction in questo terzo capitolo e non per volere suo. A quanto pare la produzione ha voluto fare a meno di lui ma senza rinunciare alla figura del ...

L’isola di Pietro 3 - inizia la nuova stagione : anticipazioni prima puntata venerdì 18 ottobre : La terza stagione de L’isola di Pietro comincia su Canale 5 venerdì 18 ottobre, dalle 21.25 in poi, con il primo episodio ma, nel frattempo, è già diventata un caso. La fiction con Gianni Morandi – sempre più in forma man mano che passano gli anni – è infatti ancora in lavorazione mentre inizia la messa in onda perché ne è stato spoilerato il finale, evento che ha indotto la produzione a tornare sul set per girarne uno ...

L’isola di Pietro 3 - colpevole rivelato e Gianni Morandi : ‘Cambiamo il finale’ : Un giallo nel giallo. Qualcuno ha spoilerato, ossia anticipato, chi è il colpevole dei nuovi episodi de L’isola di Pietro, in onda su Canale 5 dal 18 ottobre, costringendo quindi la produzione ha modificare il finale di stagione. Risultato? Gianni Morandi (che interpreta il protagonista) è di nuovo in Sardegna per rigirare il finale della terza stagione che si spera stavolta rimanga segreto fino alla fine per i ...