Lewis Hamilton | GP Messico 2019 | “Non abbiamo speranze di battere le Ferrari”

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “La vettura del prossimo anno dovrà avere più potenza e velocità di punta” : Da quando ha preso il via l’era ibrida nella Formula Uno, per cui nella stagione 2014, la Mercedes ha sempre dominato in lungo ed in largo sotto quasi tutti i punti di vista. Al primo posto della lista, sicuramente, la potenza della sua Power Unit, che permetteva di fare il vuoto a livello di velocità pura. Un aspetto che, tuttavia, è sparito nel corso del 2019. Già, in questa annata è stata la Ferrari a fare la voce grossa su questo ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton può conquistare il titolo già in Messico? Le possibili combinazioni : Dopo la doppietta del GP di Suzuka (Giappone), la Mercedes si laureata campione del mondo di F1 nella graduatoria dei costruttori per la sesta volta consecutiva. Un risultato che evidenzia la grande annata delle Frecce d’Argento, dominatrici in buona parte dei round andati in scena. In questo senso, il britannico Lewis Hamilton è prossimo anch’egli ad aggiornare la casella “titoli iridati” con il numero “6”. ...

F1 - Lewis Hamilton : “Avrei voluto Ayrton Senna come compagno di squadra - che bello correre negli anni ’80” : Lewis Hamilton è a un passo dalla conquista del sesto titolo iridato in F1, il pilota della Mercedes potrebbe vincere il Mondiale 2019 già in Messico e la sua rincorsa verso l’ennesimo sigillo in carriera sembra inarrestabile. Il britannico ha bisogno di guadagnare 14 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas per chiudere i conti già nel prossimo weekend altrimenti tutto sarà rinviato ad Austin ed eventualmente in Brasile. Il 34enne, ...

F1 - Lewis Hamilton risponde alle critiche : “I media cercano di buttarmi giù con l’odio. Mi ricaricano” : Weekend di riposo per i piloti della Formula Uno che torneranno in pista tra sette giorni per disputare il GP del Messico. Lewis Hamilton ha fatto molto parlare di sè durante l’ultima settimana perché nelle sue storie su Instagram si è soffermato sulla difficile situazione del Pianeta e si è preso un momento di riflessione sui temi ambientali. Non sono mancate le critiche e il Campione del Mondo ha voluto rispondere: “Ci sono alcune ...

VIDEO Scambio Valentino Rossi-Lewis Hamilton - tutti i dettagli dello show : il Dottore sulla Mercedes - il britannico con la Yamaha : Lo Scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi si può davvero fare, ormai l’accordo per il grande evento sembra essere raggiunto: il Dottore salirà a bordo di una Mercedes di Formula Uno mentre il britannico si metterà in sella a una Yamaha da MotoGP. Oggi ne ha parlato lo stesso centauro italiano al termine del GP del Giappone e Monster, sponsor in comune ai due piloti, sta definendo i dettagli dello show motoristico che potrebbe avere ...

Formula 1 – Hamilton durissimo - Lewis si sfoga sui social : “voglio mollare e chiudere tutto” : Lewis Hamilton non ce la fa più: il duro sfogo del britannico della Mercedes sui social Lewis Hamilton è sempre più vicino alla vittoria del titolo Mondiale 2019: il britannico della Mercedes ha disputato un inizio di stagione impeccabile, per poi dover fare i conti con una tosta Ferrari che è riuscita in qualche modo a risollevarsi. photo4/Lapresse In attesa di vedere cosa succederà nelle prossime gare, Hamilton si è sfogato su Instagram ...

F1 - Lewis Hamilton : “Mi viene voglia di mollare tutto - il mondo è un disastro ed a nessuno importa” : Mentre Lewis Hamilton è sul punto di sollevare il suo sesto titolo iridato (e potrebbe già farlo nel corso del fine settimana del Gran Premio del Messico, prossimo appuntamento del calendario) i pensieri dell’inglese sembrano lontani anni luce dalla pista. Nelle ultime ore, infatti, il campione inglese ha condiviso un laconico post sul suo profilo Instagram che ha sorpreso tutti gli appassionati di Formula Uno. Il messaggio, riportato da ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Giappone 2019 : “Complimenti al team - io e Bottas siamo e saremo sempre in lotta” : Una giornata da ricordare per la Mercedes quella del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Il 1° e 3° terzo posto del finlandese Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton hanno permesso alla scuderia di Brackley di conquistare per la sesta volta il titolo dei costruttori. Una gara che, di fatto, si è decisa alla partenza e nella quale il finnico è stato abile a sfruttare le incertezze dei due piloti della Ferrari Sebastian ...

Lewis Hamilton F1 - GP Giappone 2019 : “Un buon venerdì - Bottas primo perchè favorito dalla scia” : Lewis Hamilton sorride, e ne ha ben donde, al termine del venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo, sempre più vicino al sesto titolo della sua carriera, ha concluso al secondo posto la FP2 dando la sensazione di avere tra le mani una Mercedes nuovamente di primissimo livello. L’inglese spiega al termine delle prove libere come si stia comportando la sua W10. “Su questa pista c’è sempre modo di ...

F1 - Lewis Hamilton sugli equilibri in Ferrari : “Si sta puntando su Leclerc - mi dispiace per Vettel” : “Sembra proprio che la Ferrari stia impostando il suo futuro su Leclerc. Sono molto dispiaciuto per Seb. La scuderia è cresciuta grazie a lui, non certo grazie a Charles. Vederlo vincere a Singapore mi ha fatto sentire bene, se lo meritava. È una persona molto dedita a quello che fa“. Sono queste le parole pronunciate dal leader del Mondiale 2019 di F1 Lewis Hamilton sul tema “equilibri in Ferrari”. Le discussioni negli ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Ferrari non è un’opzione per il mio futuro. Sbagliano ad avere primo e secondo pilota” : La situazione in Ferrari è elettrica dopo quanto successo durante il GP di Russia, l’ordine di scuderia impartito a Sebastian Vettel ha generato dei malumori rilevanti e il tedesco non ha gradito l’episodio attaccando Charles Leclerc e la scuderia subito dopo la corsa (da lui conclusa con anticipo a causa di un problema alla parte ibrida del motore dopo essere stato in prima posizione per metà corsa). Ieri si è parlato tanto a ...

Formula 1 - Lewis Hamilton allo scoperto : “futuro in Ferrari? La cambierei in meglio - ma…” : Il pilota della Mercedes ha parlato del suo futuro, soffermandosi su un suo possibile trasferimento in Ferrari nel 2021 Lewis Hamilton non ha nessuna intenzione di lasciare la Mercedes, sottolineando come un suo trasferimento in Ferrari nel 2021 sia solo fantascienza. photo4/Lapresse Il britannico si trova a meraviglia nel team di Brackley, dunque difficilmente cambierà aria alla scadenza del suo contratto, come ammesso ai microfoni del ...