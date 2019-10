L' euro è uno strumento di tortura Tardi per cambiare l' Ue da dentro

Colpi di testa causa di malattie neurodegenerative nei calciatori? I sorprendenti risultati di uno studio dell’università di Glasgow : Uno studio dell’università di Glasgow ha messo in relazione un maggior indice di mortalità per cause neurodegenerative nei calciatori rispetto alla popolazione normale: la causa potrebbero essere i Colpi di testa I ricercatori dell’università di Glasgow hanno condotto uno studio riguardante i possibili danni che i ripetuti Colpi di testa possono avere sulla salute di un calciatore. Lo studio, pubblicato sul ‘New England ...

Pensioni Q100 - Renzi attacca il Governo : 'Uno spot che costa 20 miliardi di euro' : "Quota 100 è uno spot che costa 20 miliardi di euro in tre anni", lo ha affermato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi a margine della Leopolda 10 attaccando ancora la misura di stampo previdenziale sbandierata dalla Lega ed introdotta nella precedente Legge di Stabilità. Quota 100 continuerà la sperimentazione per tutto il triennio Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, infatti, per l'ex Pd spendere circa 20 miliardi di euro in tre ...

Bordoni : salviamo Centro carni via Togliatti - uno dei più grandi in europa : Roma – Raccolgo l’appello del Centro carni di via Palmiro Togliatti, uno dei più grandi di Europa e in cui operano mille e duecento persone che rischia di chiudere i battenti per lo sconsiderato aumento delle tariffe che viene a incidere sul prezzo delle carni e non solo. Se veramente si vuole risanare la situazione si possono trovare strade alternative all’aumento delle tariffe. Definire un nuovo organigramma, far ricorso ad un esame più ...

Ciclismo su pista - europei 2019 : nulla da fare per gli sprinter azzurri - nessuno ai quarti di finale. Brillano Friedrich e Hoogland : Questo pomeriggio ad Apeldoorn, Olanda, sono proseguiti gli Europei di Ciclismo su pista 2019. Il programma prevedeva le qualificazioni, i sedicesimi e gli ottavi di finale delle Sprint di ambedue i sessi. Nessun azzurro è riuscito ad entrare tra i primi otto a livello continentale. Qualificazione Tutte e due le qualificazioni hanno visto un lotto partenti di 24 atleti che si sono susseguiti rapidamente alla ricerca del miglior tempo. I primi 8 ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - euroCup 2019-2020 in DIRETTA : Finale punto a punto. Brescia sotto di uno a cinque minuti dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-71 Ancora Miller-McIntyre, stasera un incubo per Brescia. 69-69 LANSDOWNE! Canestro da due di DeAndre e Brescia raggiunge Lubiana. Finale al cardiopalma. 67-69 Uno su due dalla lunetta di Cain. Attenzione poiché Miller-McIntyre ha speso il quarto fallo. 66-69 Altra persa sanguinosa per Brescia. Blazic ruba palla a Cain e dall’altra parte Hopkins va in lunetta e segna entrambi i ...

Curling - l’Italia si prepara agli europei. Gli uomini al Masters Champery - donne in raduno : Inizia ufficialmente la stagione invernale e l’Italia è pronta per incominciare il cammino di avvicinamento agli Europei. La nostra Nazionale maschile parteciperà al Masters Champery che scatterà domani in Svizzera e sul ghiaccio scenderà la formazione tipo con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin che sono stati inseriti nel girone A insieme alla Svezia di Edin, alla Norvegia di Ramsfjell, all’Inghilterra di ...

L’Italia punta euro 2020 e sfida la Grecia : diretta su Raiuno : L’Italia di Roberto Mancini si appresta a tornare in campo nel percorso che potrebbe portarla a qualificarsi a Euro 2020. L’obiettivo, grazie a un cammino in cui finora non sono stati commessi errori, sembra essere già a un passo, anzi potrebbe essere centrato già domani ma sarà fondamentale affrontare gli avversari con la massima concentrazione […] L'articolo L’Italia punta Euro 2020 e sfida la Grecia: diretta su Raiuno ...

Suicidi - in Italia uno dei tassi più bassi d’europa. Ecco perché : L’Italia è agli ultimi posti della classifica europea. E, per una volta tanto, si tratta di una buona notizia. Il tasso di Suicidio (che a livello globale è la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni), nel nostro Paese, è pari a poco meno di 6 per 100 mila residenti: è in lenta, ma costante diminuzione negli anni ed è più basso della media europea, che è di circa 11. La quota di Suicidi è più alta fra gli anziani (arriva a 10,5) ed è 4 volte ...

A un passo dall'utero artificiale. L'Ue stanzia 2 - 9 milioni di euro per uno studio olandese : Un utero artificiale in grado di ricreare le condizioni biologiche del ventre materno, dal liquido amniotico al battito cardiaco della madre. Per dare a bambini gravemente prematuri – nati addirittura prima delle 22 settimane – una chance di sopravvivenza che oggi è pari a zero. È questo l’obiettivo di un gruppo di ricercatori olandesi, destinatari di un finanziamento europeo da 2,9 milioni di euro. Un obiettivo ...

Uno spazzolino ultrasonico a meno di 10 euro? Con Xiaomi e questa offerta è possibile : Davvero ottimo il prezzo di questo spazzolino ultra sonico Xiaomi MIJIA, resistente all'acqua e in grado di migliorare la pulizia dei denti. L'articolo Uno spazzolino ultrasonico a meno di 10 euro? Con Xiaomi e questa offerta è possibile proviene da TuttoAndroid.

Dazi - Mattarella : “Serve risposta unita dell’europa. Problema che nessuno risolve da solo” : Si augura che i Dazi non vengano mai attuati, perché “si rischia una spirale che contraddirebbe lo spirito euro-atlantico”. Motivo per cui per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “serve una risposta unita dell’Unione Europea. Nessun Paese da solo può pensare di risolvere la questione Dazi”. Il Capo dello Stato, in visita ufficiale in Danimarca, parla della questione Dazi previsti dagli Stati Uniti dopo il via ...

Manovra - il bonus befana non ci sarà : nessuno maxi-sconto da 475 euro per chi paga con carte : Il bonus befana non esiste e il governo non ha mai discusso di questo maxi-bonus da erogare all'inizio dell'anno ai consumatori che effettuano i pagamenti con carte e bancomat. A confermarlo a Fanpage.it è il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, che spiega come ci sarà solamente il cashback, con la restituzione su base mensile.Continua a leggere

Festa dei nonni - quanto vale il loro aiuto in casa : uno stipendio da 2.250 euro al mese : Sono una risorsa inesauribile e insostituibile che vale oltre 2mila al mese, se volessimo calcolare uno salario mensile per il contributo che danno in famiglia (a calcolarlo è stato il portale "ProntoPro"). Oggi 2 ottobre è la loro Festa: tanti auguri nonni!Continua a leggere

Mercatone Uno - il "grido" dei lavoratori con 350 euro di paga : "Salvati ma condannati alla povertà" : Presidio davanti a Montecitorio per un gruppo di dipendenti della catena di ipermercati, rimasti con il futuro in bilico...