Fonte : ilpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Quelli preliminari sono stati diffusi in modalità un po' sospette, e indicano una possibile vittoria al primo turno del presidente uscente Evo Morales

efarefar68 : RT @ilpost: Le proteste in Bolivia per i risultati delle elezioni - JustShamandalie : RT @ilpost: Le proteste in Bolivia per i risultati delle elezioni - ilpost : Le proteste in Bolivia per i risultati delle elezioni -