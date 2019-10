Le migliori serie tv thriller | da Hannibal a La Porta Rossa e Mindhunter

Calcio femminile - le migliori italiane della quarta giornata di Serie A. Giugliano e Girelli creative e ispirate : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 4° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – Visione di gioco, colpi di tacco, sombrero e inzuccata di testa letale. Tutto il repertorio sciorinato dalla bianconera nel “Derby ...

Serie tv su NOW TV - 8 tra le migliori del 2019 da Euphoria a Watchmen : La ricchezza dei cataloghi di Netflix e Prime Video offre da anni una moltitudine di opportunità per gli appassionati, ma è tra le Serie tv su NOW TV che troviamo alcuni dei più grandi successi e dei titoli più interessanti dell'intero 2019. Fra casi mediatici globali e produzioni meno popolari ma osannate dalla critica, le migliori Serie tv disponibili su NOW TV fanno del 2019 un anno spettacolare per la piattaforma streaming di Sky. Ne ...

Volley femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Battaglia ad alta quota a Novara tra Chirichella e Mingardi : seconda giornata piena di sorprese in Serie A1 femminile ma anche zeppa di belle prestazioni delle giocatrici italiane che si sono messe in luce con prove di grande spessore. Su tutte Camilla Mingardi e Cristina Chirichella che si sono date Battaglia in doppia cifra nella sfida vinta da Brescia sul campo di Novara. LE migliori italiane della seconda giornata IN Serie A1 CRISTINA Chirichella: Che partita per il centrale azzurro! Il dato che salta ...

Basket - i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Zanelli e Campogrande decisivi a Brindisi - si fanno vedere Pecchia e Candi : giornata piuttosto avara di soddisfazioni per quanto riguarda il comparto degli italiani protagonisti nel quinto turno di Serie A 2019-2020. Andiamo a vedere, come di consueto, chi si è comportato meglio nelle partite giocate nel weekend. In linea teorica, il titolo di MVP sarebbe da affidare a Daniele Cinciarini, positivo (con 11 punti, 3 assist e 15 di valutazione) nel primo tempo del match della sua Fortitudo Bologna in trasferta al Palazzo ...

I 50 migliori episodi delle serie tv : In questo momento potrebbe sembrarci impossibile, eppure fino a pochi anni fa le serie tv non godevano della considerazione che hanno oggi. Anzi, si può tranquillamente dire che fossero viste come intrattenimento di infimo livello, poco più che tappabuchi nel palinsesto televisivo. Eppure, le serie tv ci hanno da sempre regalato singoli episodi eccellenti, sia tra i titoli più datati che quelli moderni. Non solo valori tecnici altissimi, ma ...

Le migliori serie TV di sempre - da I Soprano a Breaking Bad e Il Trono di Spade : Sono avvincenti, originali e accattivanti, in altre parole: sono le migliori serie TV di sempre. Decretare un vincitore è praticamente impossibile, poiché ognuna di loro racconta una storia particolare, e con la sua impeccabile narrazione è in grado di tirar fuori il meglio ma soprattutto il peggio dell'essere umano. Le chiamiamo "migliori serie TV di sempre" proprio per questo: ancora oggi, anche a distanza di dieci o vent'anni dal loro ...

8 tra le migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019 - da Sex Education a Tuca & Bertie : Trovare delle buone serie tv da vedere su Netflix non è semplicissimo, ammettiamolo. Il catalogo cresce di mese in mese ed è inevitabile che l'attenzione riservata ad alcune grandi produzioni faccia passare inosservati altri piccoli gioielli. Forse non riusciremo mai a guardare tutto, ma è nostro dovere di appassionati non perderci il meglio. Ripercorriamo quindi alcune delle migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019, suddivise per ...

Le migliori miniserie tv del 2019 - da Chernobyl ad Unbelievable : dieci titoli da vedere : Tra le migliori miniserie tv del 2019 che diverse emittenti e piattaforme hanno proposto agli amanti della serialità ci sono titoli che resteranno nella storia per i premi prestigiosi che hanno conquistato, altre che forse saranno ricordate meno, ma di sicuro ci sono titoli estremamente interessanti dal punto di vista del soggetto e della sua drammatizzazione, nonché di grande qualità dal punto di vista tecnico. E che dunque vale la pena ...

Le 5 migliori serie tv simili a Desperate Housewives - da Devious Maids a Why Women Kill : La premessa è d'obbligo: le casalinghe di Wisteria Lane hanno lasciato un vuoto incolmabile nel nostro cuore e non ci sogneremmo mai di rimpiazzarle coi primi che capitano. Eppure avvertiamo il bisogno di immedesimarci nella quotidianità altrui, ficcanasare fra i sordidi segreti di vite apparentemente normali, giustificare o condannare i comportamenti e le relazioni più improbabili fra uomini e donne di ogni tipo. Per farlo non possiamo che ...

Serie C - le migliori 20 : ecco come sarebbe la classifica se ci fosse un unico girone : Premessa. Non è una classifica reale. Non può esserlo visto che si prendono in considerazione tre gironi diversi, con forza e caratura delle avversarie differenti e conseguentemente con somma punti che sarebbe potuta variare da raggruppamento a raggruppamento. Per intenderci, magari il Monza avrebbe fatto meno punti in un più complesso girone C e la Reggina di più in un più semplice girone A. Ma non lo sappiamo. Non ci importa. Il nostro ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Roberta Bianconi subito decisiva : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si completerà giovedì con Verona-Ancona, ma diverse sono state le italiane che si sono messe in evidenza nei quattro match disputati tra mercoledì 9 e sabato 12, che hanno lanciato in testa alla classifica Catania, Padova e Roma. Roberta Bianconi (Milano): le meneghine si sbloccano e conquistano i primi tre punti, e la bomber della Nazionale si mette in mostra siglando ben sei gol, ...

Calcio femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A. Girelli segna e ispira - Bonfantini e Serturini in evidenza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 3° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli – Realizza e ispira. La top scorer in azzurro si comporta da riferimento con la maglia della Vecchia Signora e la sua prestazione contro il Florentia merita la ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : le migliori italiane della prima giornata. Fahr e Lubian : le centrali del futuro subito in evidenza : Avvio di campionato col botto per le giocatrici italiane. Tante le azzurre che si sono messe in evidenza nel turno di apertura della Serie A1: come sempre tante centrali, ruolo più ricoperto dalle giocatrici italiane ma anche qualche sorpresa, da aggiungere alle tante conferme. LE migliori italiane della Serie A1 femminile RAPHAELA FOLIE: Prova maiuscola della centrale azzurra che fa volare Conegliano nella sfida tutt’altro che scontata ...

: Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : le migliori italiane della prima giornata. Fahr e Lubian : le centrali del futuro subito in evidenza : Avvio di campionato col botto per le giocatrici italiane. Tante le azzurre o probabili tali che si sono messe in evidenza nel turno di apertura della Serie A1: come sempre tante centrali, ruolo più ricoperto dalle giocatrici italiane ma anche qualche sorpresa, da aggiungere alle tante conferme. LE migliori italiane della Serie A1 femminile RAPHAELA FOLIE: Prova maiuscola della centrale azzurra che fa volare Conegliano nella sfida ...