Le manifestazioni di piazza in Libano | tra contraddizioni e ondate di profughi

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 22 ottobre 2019) Quella in corso inè davvero una rivoluzione? Chi e quanti sono i responsabili della crisi economica seguita a una crisi politica interna, circondata da una gigantesca destabilizzazione regionale?

matteosalvinimi : Sabato in piazza c’erano quelli brutti, cattivi e sporc... Ah no! ?? Questa è la civiltà di chi partecipa alle manif… - serracchiani : Da piazza San Giovanni oggi occupata per le manifestazioni del 'centrodestra' sono volati gli ormai soliti e beceri… - lupolello23 : RT @matteosalvinimi: Sabato in piazza c’erano quelli brutti, cattivi e sporc... Ah no! ?? Questa è la civiltà di chi partecipa alle manifest… -