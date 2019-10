Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Le“oscene” di Moconchein Egitto Titola così Marca riportando delleapparse sulla copertina e all’interno di GQ edizione Middle East, che ritraggono il campione egiziano con la modella brasiliana Il servizio ha ricevuto molte critiche in Egitto ed è stato descritto come “oscenità pubblica” da un settore dei musulmani più conservatori. “Immaginereste una musulmana fare queste cose?”, è uno dei commenti più frequenti. L’immagine che ha maggiormente infastidito è stata quella in cuiabbraccia da dietro Mo. L'articolo Le“oscene” dil’Egitto ilNapolista.

napolista : Le #foto “oscene” di #Salah e Alessandra Ambrosio indignano l’Egitto Il servizio fotografico apparso su #GQ edizio… - sarinthorn4 : RT @ETGazzetta: #Salah posa con la bellissima modella Alessandra #Ambrosio: proteste dei fondamentalisti in #Egitto e in altri Paesi musulm… - ETGazzetta : #Salah posa con la bellissima modella Alessandra #Ambrosio: proteste dei fondamentalisti in #Egitto e in altri Paes… -