Le carte fedeltà che fanno male al pianeta

Fonte : internazionale

(Di martedì 22 ottobre 2019) I programmi che invitano le persone ad accumulare punti per viaggiare gratis in aereo andrebbero eliminati. Leggi

DXCitaly : Le carte fedeltà e le loro evoluzioni digitali non conoscono crisi! Scopri i dettagli ?? #retail #consumerindustries… - Amaro57024721 : RT @Jessica97737031: Pagamento con carte... Rido pensando a chi non vuole essere controllato, guardano cosa compro... Poi tutti con carte f… - salfasanop : RT @Jessica97737031: Pagamento con carte... Rido pensando a chi non vuole essere controllato, guardano cosa compro... Poi tutti con carte f… -