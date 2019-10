Lavatrice | asciugatrice o lavasciuga?

Fonte : laprimapagina

(Di martedì 22 ottobre 2019) Grazie all’evoluzione tecnologica, sbrigare le faccende di casa è diventato ancora più semplice. Gli elettrodomestici come lae l’

ninfa1976 : Vorrei essere scelta per provare questa asciugatrice, perché non avendo balconi, voglio essere libera di fare la la… - desperatemamma : La mia domenica riassunta in quattro parole chiave: fornelli, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice... Uno sballo insomma - Maicolciotti : RT @chiamatemiCi: I miei sabati. Carica la lavatrice, svuota la lavatrice, carica la lavatrice, svuota la lavatrice, carica l'asciugatr… -