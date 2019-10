Latina | braccianti sikh in piazza contro sfruttamento e caporalato | “In azienda agricola

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sono tornati inindianidell’Agro Pontino a tre anni dalla prima manifestazione del 2016, che per la prima volta ha mostrato il volto dellonell’agroalimentare laziale. In tremila si sono trovati ieri indella Libertà, organizzati da Cgil Cisl e Uil, per chiedere la fine dele dellodei lavoratori delle campagne. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il gravissimo episodio dell’imprenditore che a Terracina, secondo le accuse, minacciava itutti di nazionalità indiana con un fucile, fino ad andare a sparare nelle loro abitazioni per intimidirli. I lavoratori in questo caso hanno avuto il coraggio di denunciare e far arrestare il padrone. “Vogliamo far capire che noi non siamo qui per farci sfruttare, vogliamo solo essere pagati per il lavoro che facciamo” spiega Rasanvir Singh della Uil. ...

