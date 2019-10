L' ambasciatore Usa a Kiev smentisce Trump | Legò gli aiuti all' Ucraina alle indagini

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’americano in, William Taylor, ha detto alla Camera che Donaldlegò la concessione glimilitari all’alla richiesta di avviare dellesui suoi rivali politici.Una versione sempre negata dal presidente. Nel corso della testimonianza a porte chiuse Taylor ha anche raccontato cherifiutò di incontrare alla Casa Bianca il leader ucraino finché questi non fosse stato d’accordo sulle richieste di indagare sul figlio di Joe Biden e sui democratici Usa per le elezioni del 2016.

