Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Neiitalianioggi, 800 in più rispetto allo scorso anno. “E ogni anno si registra un incremento del 10% del sovraffollamento, inteso come inappropriata permanenza in barella indi pazienti in attesa di posto letto. Una situazione che rischia di diventare esplosiva per l’intero sistema sanitario e per l’impatto sulle cure ai pazienti“. E’ quanto emerge da una ricognizione effettuata da Simeu, Società italiana dellana di emergenza-urgenza, su un campione che rappresenta circa un quarto dell’attività diin Italia, che in totale consiste in circa 21 milioni di visite all’anno. Se ne discuterà mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre a Roma durante l’Accademia dei direttori, l’evento autunnale di Simeu, che raccoglie i primari dell’emergenza sanitaria di tutta ...

novasocialnews : L'allarme: mancano 2mila medici nei pronto soccorso #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: L'allarme: mancano 2mila #medici nei pronto soccorso - patriziagatto3 : RT @Adnkronos: L'allarme: mancano 2mila #medici nei pronto soccorso -