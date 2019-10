La strada di casa 2 | ultimo episodio | Martino mostra una foto per far scagionare la madre

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ladi2 giungerà all'ultima puntata il 29 ottobre. La famiglia Morra finalmente arriverà alla scoperta della verità e c'è molta attesa tra i telespettatori per conoscere il finale della fiction di Rai 1. Le intricate vicende del giallo si concluderanno in un modo del tutto inaspettato e si scoprirà l'identità dell'assassino di Mauro. Fausto Morra sarà spiazzato dalla verità che gli farà rivalutare tutta la sua esistenza. La puntata finale del 29 ottobre sarà ricca di colpi di scena Le anticipazioni della puntata finale de Ladi2 raccontano che ci saranno molto colpi di scena per i protagonisti che finalmente verranno a conoscenza della verità sulla truffa al birrificio. Il commissario riterrà di aver individuato il colpevole dell'omicidio, ritenendo che si tratti di Gloria. Si scoprirà che la donna non è affetta da Alzheimer come si temeva, ma non ricorderà ...

labellastagione : Ma nella Strada di casa 3 troverà un po' di pace, questa famiglia? La fate traslocare, finalmente??? #LaStradaDiCasa2