La strada di casa 2 | Fausto Morra scagionato | anticipazioni trama quinta puntata 22

(Di martedì 22 ottobre 2019) Martedì 22 ottobre va in onda su Rai1 alle 21.25, dopo aver saltato un martedì a causa della partita dell’Italia di qualificazione agli Europei, lae penultimadella seconda stagione de Ladi. La quartasi è conclusa con(Alessio Boni) in una stanza, ricoperto di sangue, con un’arma in mano e accanto al corpo senza vita di Mauro, suo ex compagno di cella. L’INTERVISTA Ladi2, Roberta Caronia: ‘Perché il mio commissario Leonardi è incinta? Lo capirete alla fine’ Ladi2, quartamartedì 22 ottobre:Il commissario Leonardi (Roberta Caronia) arriva sulla scena del delitto e arrestatrovato con l’arma in mano. Durante un interrogatorio serrato il commissario smascherache aveva dichiarato di non conoscere la vittima. Tutto sembra congiurare contro ...

