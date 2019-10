La Strada di Casa 2 | anticipazioni ultima puntata del 29 ottobre 2019

Anticipazioni La Strada di casa del 29 ottobre : Gloria viene accusata di omicidio : Cresce l'attesa per il gran finale della seconda stagione de La strada di casa, la fortunatissima serie televisiva di Rai 1 che vede tra i suoi protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere. Il prossimo martedì 29 ottobre andrà in onda il sesto e ultimo appuntamento di questa fortunata serie, che anche quest'anno ha appassionato milioni e milioni di spettatori. Tanti i colpi di scena che avremo modo di vedere nel corso di questo ...

La Strada di casa - Christiane Filangieri a Soliti Ignoti : “Sono cintura…” : Soliti Ignoti, Christiane Filangieri de La strada di casa 2 da Amadeus: “Sono cintura gialla” E’ stata Christiane Filangieri l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi, martedì 22 ottobre 2019. Intervenuta per lanciare la penultima puntata de La strada di casa 2, fiction nella quale recita con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e molti altri attori noti al pubblico, Christiane ...

La Strada di casa 2 - trama ultima puntata : come finisce la serie : Anticipazioni La strada di casa 2, finale: è Gloria l’assassina? La strada di casa 2 giunge all’epilogo: martedì 29 ottobre andrà in onda l’ultima puntata. La verità verrà a galla: chi ha ucciso Irene e Mauro? Forse è Gloria l’assassina che non ricorda nulla di quella notte? Le anticipazioni dell’ultima puntata de La strada di casa 2 con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini e Massimo Poggio ...

Il finale de La Strada di Casa 2 svela il volto dell’assassino : è Gloria la colpevole? Anticipazioni 22 e 29 ottobre : Il finale de La Strada di Casa 2 è ormai dietro l'angolo. Se non fosse per la pausa andata in scena nei giorni scorsi per i nostri azzurri, a quest'ora saremo qui a parlare dell'ultima puntata della fiction con Alessio Boni ma, così non è stato e per il gran finale dovremo ancora attendere una settimana. Fausto e i suoi torneranno a vestire i panni della famiglia Morra per chiudere il cerchio intorno al capitolo sulla morte di Mauro dopo ...

La Strada di Casa 2 spoiler 5ª e 6ª puntata : Gloria e Viola indagate per la morte di Mauro : Mancano solo due appuntamenti al finale di stagione de La Strada di Casa 2, la serie tv con protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. Gli spoiler della 5ª e 6ª puntata, che i telespettatori avranno modo di vedere stasera 22 e martedì 29 ottobre dalle ore 21:20 su Rai 1, rivelano che la polizia indagherà sulla tragica fine di Mauro. Le indagini punteranno il dito contro Fausto, Gloria Morra e la loro figlie Viola e Milena. La ...

Programmi TV di stasera - martedì 22 ottobre 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con «La Strada di Casa 2» : Alessio Boni in La Strada di Casa 2 Rai1, ore 21.30: La Strada di Casa 2 – 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Fausto viene arrestato perchè trovato accanto a un corpo esanime in un lago di sangue e con un’arma in mano. Durante l’interrogatorio il commissario Leonardi smaschera Fausto che aveva dichiarato di non conoscere la vittima. Tutto sembra ...

La Strada Di Casa 2 quinta puntata : trama e anticipazioni 22 ottobre 2019 : LA Strada DI Casa 2 quinta puntata. Stasera in tv martedì 22 ottobre 2019 torna su Rai 1 la fiction con Alessio Boni con la seconda stagione. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sul quinto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Strada Di Casa 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 22 ottobre 2019 La Strada Di Casa 2 trama quinta puntata. Fausto viene arrestato perchè trovato accanto a un corpo ...

