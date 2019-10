La scienza italiana e la ricerca sui cambiamenti climatici | rischi | sfide e soluzioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il titolo è in inglese, perché questa è la lingua dellascientifica che nasce da collaborazioni internazionali, e sta ad indicare un’iniziativa che a partire dal confronto della comunità scientificasui, si rivolge alla società nel suo complesso. “ClimRisk19 Climate Risk: implications for ecosystem services and society, challenges, solutions” è dunque il titolo della Conferenza che si aprirà presso la provincia Autonoma di Trento la mattina del 23 ottobre e si chiuderà il 25 ottobre, dopo tre giorni di un programma denso e ispirato alla dimensione multidisciplinare del tema dei. Oltre 160 le proposte ricevute per le presentazioni scientifiche, quelle selezionate dal comitato scientifico saranno raccolte in 11 sessioni parallele, 3 keynote speaker di livello internazionale per fare il punto sullo stato delladella ...

Aurora_mendola_ : RT @lorealitalia: A metà ottobre apre il bando per la diciottesima edizione italiana di #FWIS, il premio @LOreal-@UNESCO per le #donne e la… - primadellalba1 : RT @RaiTre: I cantieri navali rappresentano l’eccellenza della marineria italiana, perché ci vuole intelligenza e scienza per governare l’a… - salvosottile : RT @RaiTre: I cantieri navali rappresentano l’eccellenza della marineria italiana, perché ci vuole intelligenza e scienza per governare l’a… -