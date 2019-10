La satira del giorno | il maltempo e il soccorso della Raggi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Fonte foto: Giovanni ZolaLadel: ile il1Sezione: Cronache Giovanni Zola

Alessandro_Tidu : @alex_orlowski @TankArsenale Quale parte del concetto di 'satira' non ti è chiaro? - foggylady : RT @lucadf: “Non è possibile fare satira senza avere anche un’idea del Bene.” @giannigipi @ComeUnaCitta - NenySette : @TankArsenale La crisi finanziaria del Vaticano è arrivata al punto di non ritorno: il default. Bastava questa frase come satira! -