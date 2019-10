Fonte : ilpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Si comincia stanotte con le prime due partite e soprattutto senza una grande favorita, dopo gli stravolgimenti estivi che hanno cambiato quasi tutto

ilpost : La nuova imprevedibile stagione NBA - CannellaGirolam : RT @CoronaMauro: Cartabianca: impegnativa come una scalata, gratificante come una via nuova, imprevedibile come il futuro. Stasera @Cartab… - 46Oliver : RT @CoronaMauro: Cartabianca: impegnativa come una scalata, gratificante come una via nuova, imprevedibile come il futuro. Stasera @Cartab… -