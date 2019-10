La mafia a Roma non esiste Lo ha stabilito la Cassazione

Fonte : agi

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il 'Mondo di mezzo' non era un'associazione di stampo mafioso. Lo ha sancito lanel processo suCapitale. "Il reato diè caduto per manifesta infondatezza. Finalmente c'è un giudice a Berlino". Lo ha dichiarato l'avvocato Francesco Tagliaferri, difensore dell'ex esponente Nar Massimo Carminati. "Una cosa e' certa: lain questo processo non, e' un'invenzione giuridica fatta a freddo". Lo ha dichiarato Valerio Spigarelli, difensore di Luca Gramazio, l'ex consigliere regionale Pdl al quale in appello era stato riconosciuto il reato di associazione di stampo mafioso. "Ci sono i vivi sopra e i morti sotto e noi in mezzo, un mondo in cui tutti si incontrano. Il mondo di mezzo è quello dove è anche possibile che io mi trovi a cena con Berlusconi". È da una frase (intercettata dal Ros) di Carminati, che distingueva i ...

