La dieta antinfiammatoria di Maria Borelius | dimagrisci e ti proteggi dalle malattie

Fonte : dilei

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ladiè un insieme di regole alimentari finalizzate a prevenire diversi problemi di salute, dalla demenza alle criticità di natura cardiovascolare. Frutto degli studi di, giornalista scientifica di fama internazionale, questasi propone di aiutare a combattere le infiammazioni sistemiche di grado basso, condizioni che, come già detto, possono rivelarsi molto pericolose. Per prevenire gli stati infiammatori che coinvolgono tutto l’organismo, è molto importante scegliere bene quello che si mangia e, per esempio, dare spazio ai grassi omega 3. Per aumentarne l’apporto si può fare riferimento al pesce e, in particolare, al salmone e alle sardine. Sempre per quanto riguarda gli omega 3, grassi buoni contraddistinti da una forte carica, tra gli alimenti che li contengono è possibile ricordare la frutta ...

FridaSciolla : RT @NessunaPerfetta: Quali cibi dovremmo mangiare e quali evitare? In che cosa consiste una dieta antinfiammatoria? Ce lo spiega @BoreliusM… - NessunaPerfetta : Quali cibi dovremmo mangiare e quali evitare? In che cosa consiste una dieta antinfiammatoria? Ce lo spiega… -