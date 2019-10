La Commissione Europea ha chiesto chiarimenti all’Italia sulla mancata riduzione del

Che cosa dice la lettera della Commissione Europea all'Italia : Il documento programmatico di bilancio 2020 dell'Italia “non rispetta il parametro della riduzione del debito nel 2020”, avvertono il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. Con la lettera inviata ieri al ministro dell'Econ

La Commissione Europea chiede chiarimenti sulla manovra : DALL'ITALIA La Commissione europea chiede chiarimenti sulla manovra. Attesa a Palazzo Chigi la lettera di Bruxelles che chiede informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la settimana scorsa. Il governo risponderà entro mercoledì. Ieri si è tenuto il vertice di maggiora

Pasta italiana contaminata da insetti : la Commissione Europea lancia l’allarme : Il Sistema Rapido di Allerta Comunitario della Commissione Europea ha fatto scattare l’allarme in tutta Europa per la presenza sul mercato di confezioni di Pasta italiana contaminata da insetti. La segnalazione è partita dalla Danimarca, che il 17 ottobre ha pubblicato l’avviso di sicurezza 2019.3622 dal titolo: “Pasta from Italy infested with insects”, ovvero “Pasta dall’Italia contaminata da insetti“. ...

Dov’è la nuova Commissione Europea? : Si è persa dentro al Parlamento Europeo, prima ancora di entrare in carica: il voto finale sulla sua nomina è stato rimandato a una data ancora da definire

Brexit : il premier Johnson lancia un ultimatum alla Commissione Europea : Il primo ministro britannico Boris Johnson continua il suo percorso verso la Brexit attraverso una missiva indirizzata al presidente uscente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker, invitandolo a un compromesso tanto costruttivo quanto ragionevole per evitare l'uscita dall'Unione Europea senza accordo il 31 ottobre. L'ulteriore richiesta del premier, rivolgendosi stavolta alla Regina Elisabetta, è di sospendere il Parlamento dall'otto ...

Sicilia : rafforzamento p.a - a Palermo convegno con Commissione europea : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Le strategie di rafforzamento della pubblica amministrazione Siciliana saranno al centro del convegno 'Esperienze a confronto e nuove opportunità' che si terrà a Palermo domani 3 ottobre a Villa Malfitano e giovedì 4 ottobre nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans. Due g

La Commissione Europea premia l’allarme per i seggiolini auto dell’italiana Remmy : La Commissione europea ha annunciato i vincitori del primo premio europeo per la sicurezza dei prodotti, riconosciuto alle aziende che si spingono oltre i requisiti minimi dell’UE per garantire una maggiore sicurezza ai consumatori. A questo giro tutte le aziende premiate hanno realizzato soluzioni a tutela dei bambini, e c’è anche l’italiana Remmy, ideatrice del Car Baby Alert, un dispositivo che avvisa il conducente in caso ...

Fca - Corte di giustizia Ue conferma decisione della Commissione Europea : “Vantaggio fiscale indebito in Lussemburgo” : La Corte di giustizia dell’Ue ha dato ragione alla Commissione europea confermando la decisione sugli aiuti di Stato del Lussemburgo nel caso di Fiat-Chrysler Finance Europe, rigettando il ricorso dell’azienda. La decisione degli uffici dell’Antitrust europeo, guidati all’epoca dalla commissaria Margrethe Vestager, risale al 2015, un anno dopo le rivelazioni di LuxLeaks e a 16 mesi dall’apertura delle prime inchieste nel giugno 2014 sui ...

Notte Europea dei Ricercatori in Italia : presentati i 9 progetti sostenuti dalla Commissione Europea : Si è tenuta in data 18 settembre 2019 la conferenza stampa di presentazione della Notte Europea dei Ricercatori, che si svolgerà il 27 settembre 2019, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, del direttore f.f. della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Vito Borrelli, e dei rappresentanti dei 9 progetti Italiani finanziati dalla Commissione Europea, con la moderazione di ...

Boris Johnson e Jean-Claude Juncker si sono incontrati a Lussemburgo : secondo la Commissione Europea non sono stati fatti passi avanti su Brexit : Lunedì si sono incontrati a Lussemburgo (capitale del Granducato di Lussemburgo) il primo ministro britannico, Boris Johnson, e il presidente uscente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, per parlare di Brexit. Poco dopo la riunione Johnson ha detto che l’incontro era

La nuova Commissione Europea ha un incaricato alla “Protezione dello stile di vita europeo” : Il titolo ufficiale del commissario europeo che si occuperà di migranti richiama una delle tesi preferite dell'estrema destra

Gentiloni e tutti gli altri. Ecco chi comanda davvero nella nuova Commissione Europea : Una polpetta avvelenata: così gli eurocrati commentano la nomina dell'ex presidente del consiglio a Commissario europeo per l'economia. Flessibilità e crescita le parole d’ordine, ma anche rispetto delle regole. Per capire chi comanda, però, occhio a Timmermans, Vestager e alla sorpresa Goulard.Continua a leggere

Commissione Europea - von der Leyen nomina Gentiloni agli Affari economici dell’Ue : La presidente eletta Ursula von der Leyen ha designato Paolo Gentiloni commissario agli Affari economici dell’Ue. E’ la prima volta che un italiano ottiene la responsabilità del pacchetto EcFin. L’indicazione dovrà ora essere validata dal Parlamento europeo, che nelle prossime settimane avvierà le audizioni di tutti i commissari nominati dalla leader tedesca. L'articolo Commissione Europea, von der Leyen nomina Gentiloni agli Affari economici ...