La centralità delle aree interne e rurali nella lotta alle disuguaglianze

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) (Questo post è a cura di Alessia Zabatino, economista dell’arte ed esperta di politiche di sviluppo, membro del ForumDD)Qualche settimana fa il New York Times ha pubblicato un articolo di Sarah Smarsh, autrice divenuta famosa per un memoir in cui racconta l’America rurale della sua giovinezza attraverso la storia della sua famiglia che decide di rimanere a vivere lontano dalla città.Nell’articolo la Smarsh ritorna sul tema della vita rurale e mette a fuoco un processo di cambiamento in atto determinante per il futuro del suo Paese. Se nell’era dell’industrializzazione non si poteva non affrontare il tema del “brain drain”, cioè lo spostamentopersone durbane, adesso i dati dicono che è in atto un flusso inverso di una portata tale da poter parlare di “brain gain”, ossia un ...

