L. voto,Cassazione a Regioni: integrare

Per una questione formale, la Corte diha chiesto agli 8 Consigli regionali, Piemonte compreso, che il 30 settembre avevano presentato istanza di referendum abrogativo riguardante la legge elettorale, un'integrazione al quesito referendario e per farlo ha concesso tempo fino all'8 novembre. Lainvita anche i promotori a cambiare la denominazione del quesito per la sua identificazione. Lo rende noto un comunicato della Regione Piemonte.(Di martedì 22 ottobre 2019)