Kim Kardashian e Kanye West stavano per dare il nome “Ye” all’ultimo figlio

Kim Kardashian fa 39 anni : ha organizzato tre giorni di festa : Per una grande star, un grande compleanno. Kim Kardashian, prossima ai 40, ha compiuto oggi 39 anni e per l’occasione ha voluto organizzare una festa da “teenagers”: un weekend con le sorelle, Kylie Jenner , Khloé Kardashian e Kourtney Kardashian, e qualche amica. Tre giorni di festeggiamenti solo donne, "come lei voleva", almeno così ha rivelato una fonte alla rivista People. Tutte le invitate hanno raggiunto la festeggiata a Palm Springs in ...

Kim Kardashian e Kanye West hanno rinnovato i voti : Kim Kardashian e il marito Kanye West hanno più di un motivo per festeggiare. La regina di Al passo con i Kardashian e il marito rapper hanno da poco dato il benvenuto al quarto figlio Psalm, nato tramite surrogata. E per festeggiare l’anniversario dei cinque anni, hanno deciso di organizzare una nuova cerimonia. Dopo le nozze a Firenze del 2014, celebrate davanti a un muro di fiori bianchi, i due hanno così rinnovato le promesse. Davanti ...

Diventa un'amante virtuale : per Kim Kardashian un milione di dollari : Si chiama “VirtualMate” il nuovo prodotto dell'intelligenza artificiale che promette ai fan di tutto il mondo di poter vivere una relazione reale e completa con la star dei loro sogni. Si tratta di un dispositivo appena lanciato sul mercato che consente agli utenti di avere un incontro intimo, interattivo e coinvolgente con una persona virtuale attraverso l'uso della realtà virtuale, vivendo un'esperienza realistica, che promette di essere il ...

Kim Kardashian battezzata in Armenia insieme ai figli : Difficile pensare che Kim Kardashian potrà dimenticare il recente viaggio fatto in Armenia con i figli. Questo perché, come documentato anche da The Blast, la star di Keeping Up with the Kardashian ha approfittato del suo viaggio in Armenia per ricevere il sacramento del battesimo insieme ai figli. Un obiettivo che Kim Kardashian ha condiviso coi suoi follower, pubblicato più foto del suo viaggio sul suo account instagram. Nei primi due scatti ...

Kim Kardashian battezza i figli in Armenia : assente Kanye West : Kim Kardashian è volata in Armenia per far battezzare i figli ma con lei non c'è suo marito Kanye West. L'assenza del produttore si è fatta notare nel viaggio dell'influencer, che per ora non ne ha spiegato i motivi. Tuttavia, Kim non era sola nel suo viaggio: ad accompagnarla in questa esperienza c'era sua sorella Kourtney, che ha scelto di essere con lei in un momento così importante.\\A dare la notizia di questo viaggio è stato il Daily Mail, ...

Kim Kardashian : “Per Tupac Shakur mi finsi maggiorenne” : La star di Instagram ha rivelato di aver partecipato a 14 anni a un video del rapper facendo credere a quelli del casting che era maggiorenne. Nel podcast “Jonathan Cheban’s Foodgod” Kim Kardashian ha ammesso di aver mentito sulla sua vera età per poter partecipare ad un video di Tupac Shakur, il famoso rapper assassinato nel 1996. Era infatti il 1994 e Kim aveva solo 14 anni, ma si finse maggiorenne, insieme a sua sorella Kourtney e a un altro ...

Kim Kardashian svela la sua patologia : “Non ho il lupus - ma l’artrite psoriasica” : Dopo la notizia che l'aveva vista protagonista nelle scorse settimane, riguardante il suo stato di salute, Kim Kardashian durante la seconda puntata del suo reality ha svelato al pubblico come stanno realmente le cose. Non è affetta né dal lupus, né dall'artrite reumatoide come si sospettava in seguito alle analisi, ma da una patologia di cui ha potuto riscontrare l'entità tramite indagini più approfondite.Continua a leggere

Kim Kardashian smentisce di avere il lupus. E parla della sua vera malattia : Recentemente, la web influencer Kim Kardashian aveva fatto parlare di sé per via di una sua importante confessione, registratasi in occasione di una puntata del reality show Al passo con i Kardashian. La moglie di Kanye West aveva aperto la nuova stagione del suo format con una spiacevole notizia, confidando, cioé, al Dr. Daniel Wallac di accusare affaticamento alle articolazioni, mal di testa e altri problemi. E, dai primi accertamenti ...

Claudia Ochoa Félix - è morta di overdose la “Kim Kardashian” dei narcos : era una delle donne più potenti del narcotraffico : Sarebbe stata un overdose a causare la morte di Claudia Ochoa Félix, meglio conosciuta come la “‘Kim Kardashian” del Cartello messicano di Sinaloà. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tribuna, la donna, modella di 34 anni con un grande seguito sui social, aveva partecipato a una festa a base di droga e alcol la notte tra sabato e domenica a Culiacán, la più grande città nello Stato di Sinaloa in Messico, prima di recarsi ...

Morta Claudia Ochoa Félix - la “Kim Kardashian” dei narcos : era la regina della droga messicana : Claudia Ochoa Félix, una delle donne più potenti del narcotraffico messicano, è Morta sabato notte, probabilmente uccisa da una overdose. Conosciuta come la “Kim Kardashian del Cartello di Sinaloa” e anche come “la Imperatrice degli Antrax”, era diventata famosa sui social per le sue tante foto con abiti costosi, armi in pugno e auto di lusso.Continua a leggere

Kim Kardashian non ha il Lupus : ma scopre di avere un’altra malattia : Kim Kardashian scopre di non avere il Lupus durante Al passo con i Kardashian: un’altra malattia ha colpito l’imprenditrice Kim Kardashian nel corso di una puntata del reality Al passo con i Kardashian scopre di avere una malattia. In realtà, la nota imprenditrice aveva aperto la diciassettesima stagione del seguitissimo reality con una triste notizia. […] L'articolo Kim Kardashian non ha il Lupus: ma scopre di avere ...