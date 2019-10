Kanye West torna con il nuovo album Jesus is the king

Kim Kardashian e Kanye West stavano per dare il nome “Ye” all’ultimo figlio : È stata Kylie a fargli cambiare idea The post Kim Kardashian e Kanye West stavano per dare il nome “Ye” all’ultimo figlio appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian e Kanye West hanno rinnovato i voti : Kim Kardashian e il marito Kanye West hanno più di un motivo per festeggiare. La regina di Al passo con i Kardashian e il marito rapper hanno da poco dato il benvenuto al quarto figlio Psalm, nato tramite surrogata. E per festeggiare l’anniversario dei cinque anni, hanno deciso di organizzare una nuova cerimonia. Dopo le nozze a Firenze del 2014, celebrate davanti a un muro di fiori bianchi, i due hanno così rinnovato le promesse. Davanti ...

Il nuovo album di Kanye West ha finalmente una data : Il nuovo album di Kanye West sarà Jesus Is King e dopo i continui rinvii ha anche una data di uscita. Il rapper lo ha annunciato durante il suo ultimo Jesus Is King: A Kanye West Experience, tenutosi alla Washington University e la conferma arriva anche da Forbes. Il rapper ha giustificato la posticipazione della release - prevista inizialmente per il 29 settembre - con la frase: "Lo sto rendendo migliore per tutti voi". A rendere plausibile ...

Kim Kardashian battezza i figli in Armenia : assente Kanye West : Kim Kardashian è volata in Armenia per far battezzare i figli ma con lei non c'è suo marito Kanye West. L'assenza del produttore si è fatta notare nel viaggio dell'influencer, che per ora non ne ha spiegato i motivi. Tuttavia, Kim non era sola nel suo viaggio: ad accompagnarla in questa esperienza c'era sua sorella Kourtney, che ha scelto di essere con lei in un momento così importante.\\A dare la notizia di questo viaggio è stato il Daily Mail, ...

Kanye West - il messia del rap : Quindici anni fa il magazine Christianity Today ha pubblicato una dura recensione dell’album di Kanye West The College Dropout, il quale conteneva riferimenti religiosi anche lodevoli, dal punto di vista di un giornale cristiano, ma erano colpevolmente accompagnati da “parolacce e altre espressioni

Kanye WEST/ "Jesus is King" : nel nuovo album il rapper annuncia la sua fede : Un disco di canzoni che parlano di fede e conversione, quello che il rapper KANYE WEST pubblica in questi giorni, ecco di cosa si tratta

Taylor Swift ha raccontato nei dettagli la sua versione della faida contro Kanye West : "Ho realizzato che è una doppia faccia"

Brad Pitt - da Venezia 76 al Sunday Service di Kanye West : Quando si dice un uomo che si adatta a diversi contesti, si può pensare a Brad Pitt, che ha appena dimostrato come sia possibile, con nonchalance, passare da un red carpet a una funzione religiosa – anche se un po’ particolare, trattandosi della messa di Kanye West. Nella giornata di venerdì 30 agosto, infatti, il divo ha letteralmente conquistato il red carpet di Venezia76, dove presentava il film in concorso Ad Astra di ...