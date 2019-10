Juventus-Lokomotiv Mosca | Dybala si scrolla di dosso la negatività | “avevo bisogno di

Juventus-Lokomotiv - voti e pagelle bianconere : Dybala da otto - Ronaldo sufficiente : Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la terza giornata di Champions League, finisce 2-1 a favore dei bianconeri. Eppure non possono esserci tanti voti alti nella formazione allenata da Maurizio Sarri, che ha rischiato di finire ko ma è stata salvata da super Dybala. L'attaccante argentino ha infatti segnato una doppietta nel finale, nel giro di tre minuti, ribaltando l'iniziale vantaggio ospite firmato da Miranchuk. Nessun dubbio sul ...

Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 - voti Champions League : Cuadrado imprendibile - Dybala la risolve da campione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca Juventus (4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande ma Miranchuk lo trafigge. Cuadrado 7.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta. Nettamente il migliore dei suoi, è per lunghi tratti la Juventus. Un ...

Lokomotiv Mosca-Juventus - quando si gioca la prossima partita? Data - programma - orario e tv : Mercoledì 6 novembre, alle ore 18.55, la Juventus volerà a Mosca per affrontare la Lokomotiv, match valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2019-2020. Gli uomini di Maurizio Sarri sono attesi da una trasferta impegnativa sia per la forza dell’avversario che per fattori ambientali. Le temperature, infatti, potrebbero essere particolarmente rigide e, di conseguenza, non sarà semplice esprimere il proprio 100%. ...

Juventus Lokomotiv Mosca formazioni ufficiali - sorpresa Bentancur : Juventus Lokomotiv Mosca formazioni ufficiali – Prima in Serie A, prima in Champions League, dopo il successo di misura sul Bologna, la Juventus di Sarri si rituffa nella competizione europea. A quattro punti in classifica, i bianconeri ospitano allo Stadium la Lokomotiv Mosca per il terzo turno della fase a gironi. Juventus a quattro punti fin qui nel gruppo D in seguito al pareggio di Madrid contro l’Atletico (2-2) e il successo ...