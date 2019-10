Juventus | il possibile undici anti Lokomotiv | la certezza è Cristiano Ronaldo

Juventus-Lokomotiv : Dybala e Ronaldo possibile coppia titolare bianconera : Vigilia di Champions in casa Juventus, alle ore 14:00 di oggi si svolgerà la consueta conferenza stampa di mister Sarri che presenterà la partita contro il Lokomotiv Mosca, terza giornata del girone di qualificazione alla fase finale. Vincere sarebbe fondamentale per ipotecare il passaggio del turno, contro i russi che ben hanno figurato fin qui, vincendo in casa del Bayer Leverkusen e perdendo contro l'Atletico Madrid, seppur mettendo in ...

Juventus-Isco - affare possibile ma ad una sola condizione : Juventus-Isco, l’affare diventa possibile. Florentino Pérez sa bene che la Juventus ha messo nel mirino Isco. Il Presidente del Real spera di fare affari con il club torinese, per ottenere una notevole quantità di denaro dalla cessione del suo trequartista. Oppure, in alternativa, per arrivare al regista richiesto da Zidane, che corrisponde all’identikit di Miralem Pjanic. Juventus-Isco, Pjanic può sbloccare la trattativa Per il Real ...

Pogba-Juventus - possibile una trattativa a gennaio con Can e Mandzukic come contropartite : I primi segnali di un ritorno di fiamma Pogba-Juventus si erano avuti nella sessione estiva appena conclusa con un sondaggio preliminare avuto con il potente procuratore Raiola per richiedere maggiori informazioni su una possibile trattativa mai realmente iniziata, ostacolata com'era dalle richieste economiche proposte dal Manchester Utd. detentrice del cartellino del calciatore francese. La situazione però potrebbe presto evolversi. possibile ...

Eriksen Juventus - Paratici tratta col Tottenham : colpo possibile : Eriksen Juventus – Christian Eriksen sarà sicuramente uno degli uomini mercato della prossima sessione invernale: il contratto in scadenza il 30 giugno 2020 lo rende un pezzo pregiato su cui puntare con un esborso minimo relativo al solo ingaggio, considerato che sarà possibile tesserarlo a costo zero. Già a gennaio i club interessati potranno trattare direttamente con lui e il suo entourage, bypassando il Tottenham: oltre a Real ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Rabiot-Eriksen a gennaio : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Christian Eriksen, forte centrocampista che milita nelle fila del Tottenham. Il giocatore danese, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, non avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera nella Premier League inglese. Eriksen ha un contratto con il Tottenham fino al 2020 e ...

Calciomercato Juventus - Bale sarebbe un possibile obiettivo per gennaio : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, riportate da "Il Bianconero.com" la Juventus starebbe monitorando Gareth Bale, fuoriclasse del Real Madrid. Il campione gallese potrebbe cambiare maglia già nella prossima sessione di Calciomercato, dal momento che la rottura con il Real Madrid sarebbe insanabile. Come scrive il noto quotidiano spagnolo "As", infatti, ...

Moratti sul ricorso della Juventus per lo scudetto 2006 : 'Impossibile gli diano ragione' : Le sfide tra la Juventus e l'Inter sono sempre infinite. Infatti, i due club battagliano in campo ma anche fuori. I bianconeri non dimenticano calciopoli e poco tempo fa la società di Andrea Agnelli ha annunciato un nuovo ricorso al collegio di garanzia per far revocare lo scudetto 2006 ai nerazzurri. Questo è un tema che sta molto a cuore a tutto il popolo juventino e anche la stessa Juventus non si dà per vinta. Di questo recente ricorso ...

Malattia Mihajlovic - il tecnico dimesso dall’ospedale : possibile panchina con la Juventus : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso questa mattina verso le 11.20 dal reparto di Ematologia dell’ospedale Sant’Orsola, dove sta combattendo da inizio luglio la sua battaglia contro la leucemia. Ad attenderlo la moglie Arianna. Gli ultimi esami ematici erano in linea con le aspettative dei medici. L’allenatore del Bologna potrà trascorrere alcuni giorni insieme alla famiglia nella sua casa di Roma. Domenica Mihajlovic al ...

Inter - possibile sfida con la Juventus sul mercato per Tonali (RUMORS) : C'è grande attesa per il derby d'Italia che si giocherà questa sera allo stadio Meazza tra Inter e Juventus. Un vero e proprio scontro diretto per il titolo visto che i nerazzurri sono in testa alla classifica con diciotto punti, a più due proprio sui bianconeri. Un duello che va avanti da anni tra questi due club e che potrebbe trascinarsi anche sul mercato la prossima estate. sfida, dunque, anche tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, il ...

CdS – Calciomercato Juventus : possibile un clamoroso ritorno in italia : Calciomercato Juventus – Nonostante il reparto offensivo della squadra allenata da Maurizio Sarri sia ben fornito (almeno a livello numerico, ndr), la dirigenza del club piemontese sarebbe tentata da un nome a sorpresa. A riportare la notizia, è il quotidiano romano Corriere dello Sport. Fabio Paratici e soci, vorrebbero riportare in italia Stephan El Shaarawy, ex attaccante di Roma e Milan tra le altre. CdS – Calciomercato Juventus: ...

Mercato Juventus - assist di Mourinho ai bianconeri : super colpo possibile : Mercato Juventus – Nonostante sia senza panchina ormai da diversi mesi, José Mourinho è lo stesso in grado di orientare le dinamiche di calcioMercato. Dopo il deludente 2-2 casalingo contro il Bruges, il nome del portoghese è tornato di moda in ottica Real Madrid, ma l’idea di far tornare nella capitale iberica l’ex Manchester United non è nata solamente in queste settimane. Tutto ciò però porterebbe la Juventus in vantaggio ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Bernardeschi-Paredes a gennaio : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Federico Bernardeschi, giocatore che è alla sua terza stagione in bianconero. Dopo un anno di apprendistato, la scorsa stagione, sotto la guida di Massimiliano Allegri, l'ex Fiorentina ha trovato molto spazio. Con l'arrivo del nuovo tecnico Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus si aspettava di essere impiegato con ...

Mercato Juventus - Sarri boccia Bernardeschi : possibile scambio col PSG : Mercato Juventus – Appena una partita da titolare, qualche scampolo di gara e poco altro: Federico Bernardeschi al momento non ha trovato grande spazio nella Juventus targata Sarri. L’ex Fiorentina non è stato schierato con costanza nonostante l’emergenza assenze vissuta dai bianconeri: fuori Douglas Costa è stato preferito Cuadrado nel tridente di attacco; arretrato il colombiano sulla linea difensiva per la carenza di ...

Pogba Juventus : possibile a gennaio. Sarà addio al Manchester : Pogba Juventus – Il sogno di mercato della squadra bianconera potrebbe diventare realtà già a gennaio. Il francese è tutt’altro che felice in quel di Manchester, ed il suo addio già nella prossima sessione di trasferimento, è sempre più probabile. La situazione è abbastanza complicata per il ragazzo, sulle cui tracce ci sono molte squadre importanti, tra cui ovviamente anche la Juventus. Pogba Juventus, il ritorno è possibile già a ...