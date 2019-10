Juve | che piano | Mbappè nuovo CR7 E 300 milioni di aumento capitale

Cambiasso : 'Dire che Juve ha vinto contro il Bologna perché è stata fortunata è sbagliato' : La Juventus arriva al match di Champions League contro il Lokomotiv Mosca con un'iniezione di fiducia non indifferente, merito della vittoria sofferta di sabato sera contro il Bologna. Una Juventus che ha meritato ampiamente di vincere contro la squadra emiliana, anche se ha sbagliato molte occasioni da gol. Secondo Sarri gli errori sono arrivati per troppa sufficienza sotto porta, in quanto la Juventus avrebbe dovuto chiudere la partita nel ...

Juventus-Lokomotiv Mosca stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla. Programma - streaming e palinsesto : Si gioca stasera il confronto di Champions League, valido esattamente per la terza giornata del girone D della massima competizione calcistica europea, tra Juventus e Lokomotiv Mosca. Sono solo due i precedenti tra queste due formazioni, entrambi disputati nella stagione 1993-1994 ed appannaggio dei bianconeri, che vinsero sia all’andata che al ritorno del primo turno dell’allora Coppa UEFA, odierna Europa League. Solo una cosa non è ...

Stasera, martedì 22 ottobre 2019, torna la Champions League. Le partite della più importante competizione europea per club saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre Mediaset manda in onda una gara in chiaro su Canale 5. Le italiane protagoniste sono 4, ossia Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.Di seguito la programmazione delle partite di oggi.

Donovan Mitchell non trova la Juve su FIFA - i bianconeri gli regalano una copia di PES : Singolare l'episodio che ha coinvolto la stella degli Utah Jazz Donovan Mitchell, il quale oltre che promessa del basket è anche un appassionato videogiocatore, in particolare un tifoso della Juventus.Ebbene, come possiamo vedere, il giocatore ha domandato su Twitter come mai non trovasse la Juventus su FIFA, e la società bianconera ha risposto prontamente:"Siamo su PES, un pacco speciale è in viaggio per te, così potrai giocare con i ...

Panini FIFA 365 - nella nuova collezione anche Juve - Inter e Napoli : Esce domani in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale, realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 448 figurine, di cui 178 speciali (olografiche, fustellate ed effetto gold). Grazie ai particolari formati, con figurine “doppie” e “triple”, la raccolta contiene circa 500 […] L'articolo Panini FIFA 365, nella nuova collezione anche Juve, Inter e Napoli ...

Zaccheroni : 'La Juventus per come gioca segna poco' : Oggi per la Juventus è già giorno di vigilia della gara di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, formazione che i bianconeri affronteranno domani sera, 22 ottobre, a Torino alle ore 21:00. In molti però stanno ancora analizzando la prestazione della squadra di Maurizio Sarri contro il Bologna di sabato sera. In particolare il noto allenatore Alberto Zaccheroni è intervenuto ieri sera alla Domenica Sportiva su Rai 2 ed ha parlato delle ...

Bonolis : 'L'Inter mi è piaciuta contro la Juventus - che comunque ha meritato di vincere' : La Juventus ha ripreso il campionato dove lo aveva lasciato, ovvero ha vinto l'importante match contro il Bologna, che comunque ha dato filo da torcere ai bianconeri. Anche l'Inter però ha risposto alla squadra allenata da Sarri, grazie ad una faticosa vittoria in casa del Sassuolo. Nonostante un dominio manifestato nel primo tempo, gli uomini di Conte hanno subito l'offensiva del Sassuolo che è riuscito a realizzare tre reti ad una delle difese ...

Juventus-Lokomotiv Mosca in tv - su che canale vederla : orario - programma e streaming. Non c’è la diretta in chiaro : Martedì 22 ottobre si giocherà Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium e vanno a caccia della vittoria per blindare la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, i Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma non possono permettersi di sottovalutare la ...

Ferguson - l'agente Pagliara lo accusa di combine per Manchester Utd-Juventus : Dall'Inghilterra arriva una clamorosa notizia che parla di calcio, top club e corruzione. Il protagonista è Pino Pagliara, personaggio discusso e discutibile che, tra l'altro, si trova attualmente alla sbarra a Londra in un processo per corruzione. Nell'ambito del procedimento spunta una registrazione in cui lo stesso Pagliara accusa di corruzione un'icona del calcio britannico, il tecnico scozzese Alex Ferguson che per quasi un trentennio ha ...

Inter - Juve e Napoli ripartono dai tre punti (con qualche difficoltà). Atalanta rimontata di tre gol dalla Lazio : Gasperini contro gli arbitri : Le regine della Serie A rispondono (quasi) tutte presente. Con la vittoria dell’Inter in casa del Sassuolo per 3 a 4, la fine del lunch match dell’ottava giornata del campionato consegna una classifica con Juventus ancora in testa, nonostante la sofferta vittoria in casa contro un Bologna gagliardo, i nerazzurri che seguono a un solo punto e l’Atalanta, che getta tra le polemiche la possibilità di strappare tre punti a Roma con ...

Juventus - Sarri : 'A fine partita i giocatori mi hanno detto che si sono divertiti' : Ieri sera la Juventus ha ottenuto un'altra importante vittoria contro il Bologna, imponendosi per 2-1. A regalare i tre punti ai bianconeri sono stati i gol di Cristiano Ronaldo e di Miralem Pjanic. Ieri sera, la Juve, per larghi tratti, ha fatto vedere un ottimo calcio. Al termine della gara Maurizio Sarri ha analizzato la partita dei suoi ragazzi ai microfoni dei vari cronisti e in particolare a Jtv, l'allenatore della Vecchia Signora ha ...

Juventus Bologna - rigore di De Ligt? No - ecco spiegato il perchè : Juventus Bologna – Juve Bologna finisce tra le polemiche. Prima del miracoloso salvataggio di Buffon, i rossoblù reclamano un rigore per fallo di Mano di De Ligt. Irrati non reputa l’intervento da rigore e fa proseguire il gioco. Così in pieno recupero di Juventus-Bologna è scoppiato il putiferio in seguito ad un intervento sospetto di de Ligt in area bianconera. È infatti il 92′ quando su un cross di Skov Olsen il centrale ...

Condanna definitiva al tifoso Juventino che lanciò bomba carta in Torino-Juve : La Condanna di Giorgio Saurgnani è diventata definitiva. Lo scrive il Corriere Torino. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa contro la sentenza della Corte di Appello del 14 ottobre dichiarando anche il ricorso della procura generale inammissibile. Il 30enne bergamasco, tifoso della Juve, è accusato di essere il responsabile del lancio della bomba carta durante il derby all’Olimpico del 26 aprile 2015. Lo scoppio provocò undici ...