Judo | l’IJF squalifica l’Iran da qualsiasi competizione

(Di martedì 22 ottobre 2019) Importanti novità arrivano dalla Federazione internazionale dirispetto ai provvedimenti presi nei confronti dell'Iran. La decisione dell'IJF, infatti, è stata quella dire la rappresentativa iraniana dainternazionale. Un provvedimento duro, rivelato dall'Ansa, in conseguenza di quanto avvenuto nel corso dei Mondiali 2019 a Tokyo, dove ilka Iraniano Saeid Mollaei aveva obbedito a un'ordine dell'autorità del propria Paese circa il ritiro e il non affrontare l'israeliano Sagi Muki. La commissione disciplinare della Federazione, dunque, ha precisato che il divieto sarà tale fino a quanto non vi sarà discontinuità, ritenendo inaccettabile il rifiuto citato precedentemente per il rispetto dello statuto dell'IJF.