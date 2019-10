John Travolta oggi | i film del cuore e 25 anni di «Pulp Fiction»

Fonte : gqitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il suo nome non ha bisogno di presentazioni: al festival del cinema di Romaè stato accolto in modo trionfale. Ha parlato poco del suo nuovo piccoloFanatic e molto della sua carriera il divo die La Febbre del sabato sera, rivelandosi come sempre generoso, loquace e di una simpatia contagiosa. Si irrigidisce solo quando gli chiedono del suo rapporto con Scientology. In compenso parla di cinema con rara passione. «Ho accettato di fare Fanatic perché sono sempre stato un grande fan nella vita. I miei miti sono Sophia Loren - chi non la ama? Da ragazzino la guardavo ammirato -, Fellini e Bertolucci. I Beatles, il Padrino e Marlon Brando, che era un mio amico e amavo tantissimo. E poi Liz Taylor. Insomma, non mi sono mai sentito imbarazzato nel dire che amo le persone». Anche lui ha ispirato intere generazioni a suon die tra molti ...

