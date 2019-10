John Travolta alla Festa del Cinema di Roma

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019)deldi. Oggi e’ stato il giorno del grande attore americano – l’indimenticabile Tony Manero nella Febbre del Sabato Sera, Danny Zuko in Grease, Vincent Vega in Pulp Fiction – solo per citare alcuni dei suoi ruoli e film piu’ conosciuti. Durante il red carpet, antecedente all’Incontro con il pubblico nella Sala Sinopoli dell’Auditorium,si e’ fermato per ricevere l’abbraccio dei fan, regalando foto e sorrisi. L’attore poi, durante l’ Incontro con il pubblico, ha ripercorso la sua carriera ricca di successi e ha presentato il thriller The Fanatic di Fred Durst, da lui interpretato. Il film racconta la storia di Moose, appassionato di, ed ossessionato dal suo attore preferito, Hunter Dunbar. Quando non riesce ad incontrarlo, si rivolgesua amica Leah, una fotografa ...

WeCinema : Bagno di folla per John Travolta sul red carpet del @romacinemafest! ?? #RomaFF14 - chetempochefa : 'Con Fellini ho capito che una persona può morire perché il suo cuore si spezza per amore. Lì sono cambiato per sem… - lapinella : Stasera, i nuovi John Travolta e Uma Thurman vi aspettano alle @redazioneiene ???????? @NicoSavi siamo alla svolta tota… -