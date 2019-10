Joao Cancelo | ' La Champions quest’anno al City possiamo vincerla'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Una delle cessioni più chiacchierate nel calciomercato estivo è stata quella del terzino portoghese, passato dalla Juventus al Manchester. Una trattativa che sembrava ben avviata sin da luglio ma che poi si è conclusa solo a fine agosto, creando non poche difficoltà di adattamento al portoghese. Dopo un inizio difficoltoso, il portoghese si sta imponendo giocando molto bene, soprattutto nell'ultimo match di Premier League disputato. Il terzino destro ha parlato in conferenza stampa prima del match diLeague contro l'Atalanta, toccando diversi argomenti, dalla scelta di trasferirsi alalle ambizioni che la società inglese ha in questa stagione, ovvero cercare di vincere laLeague. Il terzino portoghese si è trasferito quest'estate al Manchesterper circa 30 milioni di euro più il cartellino del terzino destro brasiliano Danilo, che potrebbe ...

FcInterNewsit : Joao Cancelo: 'Ieri ho visto l'Inter, è veramente forte. Lotterà per lo scudetto con la Juve' - fairybyrn : RT @FcInterNewsit: Joao Cancelo: 'Ieri ho visto l'Inter, è veramente forte. Lotterà per lo scudetto con la Juve' - danisailor7 : RT @FcInterNewsit: Joao Cancelo: 'Ieri ho visto l'Inter, è veramente forte. Lotterà per lo scudetto con la Juve' -