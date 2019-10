Irlanda del Nord | diventano legali l’aborto e il matrimonio gay

Aborto e matrimonio gay in Irlanda del Nord/ Da mezzanotte diverranno legali : L'ultima regione facente parte del Regno Unito cede all'Aborto e al matrimonio fra persone dello stesso sesso, l'Irlanda del Nord

Rugby - Mondiali 2019 : Francia e Irlanda - le deluse che tornano a casa : Siamo arrivati al penultimo atto della Rugby World Cup 2019 e lo scorso fine settimana ha visto dire addio ai sogni iridati l’Australia, il Giappone, l’Irlanda e la Francia. Un duro colpo per tutte, ma se Australia e Giappone erano giunte all’appuntamento consce dei loro limiti, ben diversa era la situazione di Irlanda e Francia. Seppur per motivi diversi. Un anno. E’ quello che fa la differenza tra paradiso e inferno. Un ...

Brexit - accordo raggiunto : Johnson e Juncker esultano - ma resta il nodo dell'Irlanda : Londra e Bruxelles raggiungono l'intesa. L'accordo dovrà essere votato sabato dal Parlamento inglese ma a Johnson mancano...

Italia Under 21 impegnata domani in Irlanda : le parole del ct Nicolato alla vigilia : “Sarà una gara dura perché l’Irlanda ha buoni giocatori, che stanno facendo bene. Ma anche noi vogliamo fare la nostra partita e cercare di vincere”. Sono le parole del ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato alla vigilia del match degli azzurrini in Irlanda (Tallaght Stadium di Dublino ore 21.05 Italiane, diretta Tv Rai3). “Sarà un grande momento di confronto per noi, che abbiamo appena iniziato la nostra ...

Calcio - Roberto Mancini : “Dopo la partita dell’Under 21 contro l’Irlanda si aggregherà Tonali” : Tradizionale conferenza stampa di inizio raduno per Roberto Mancini: il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di Calcio ha fatto il punto della situazione dopo il forfait di Stefano Sensi e le condizioni fisiche non perfette di Alessandro Florenzi, con i due che, in ogni caso, non saranno sostituiti. Queste le considerazioni del CT: “Valuteremo domani il da farsi. Proprio perché Florenzi non sta bene da qualche tempo e, anche perché ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per Irlanda ed Armenia. Paolo Nicolato chiama 23 azzurrini : Sono 23 gli azzurrini chiamati da Paolo Nicolato per la doppia trasferta, in Irlanda ed in Armenia, della Nazionale italiana Under 21 di Calcio, impegnata nelle qualificazioni agli Europei del 2021. Tra i calciatori selezionali dal Commissario Tecnico, ci sono anche Patrick Cutrone e Moise Kean. L’elenco completo dei 23 convocati di Paolo Nicolato: Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari ...

Secondo la Corte Suprema di Belfast - la legge sull’aborto dell’Irlanda del Nord viola il rispetto dei diritti umani del Regno Unito : La Corte Suprema di Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, ha stabilito che le limitazioni all’aborto in Irlanda del Nord e in contrasto con il resto del territorio britannico violano gli impegni del Regno Unito in materia di diritti umani. L’Irlanda

LIVE Equitazione - Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA : inizia la rincorsa olimpica dell’Italia - sfida ad Irlanda e Spagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della manifestazione – La presentazione della Finale di Nations Cup Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare della Finale di Nations Cup di Equitazione, specialità salto ostacoli, che scatterà oggi a Barcellona, in Spagna: alle ore 14.00 partirà a rincorsa al titolo con la prima prova che qualificherà le migliori otto alla prova ...

Brexit - ?l’ultima proposta di Johnson alla Ue : «Nessun controllo alla frontiera con l’Irlanda del Nord» : La nuova proposta che il Regno Unito presenterà il 2 ottobre alla Ue sulla Brexit è «ragionevole e costruttiva». Lo ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson spiegando che si tratta di «un compromesso da parte del Regno Unito». Alle 17:15 colloquio telefonico con Juncker

L'ultima offerta. Boris Johnson propone per l'Irlanda del Nord in Ue fino al 2025 : “Due confini per 4 anni” per l’Irlanda del Nord: è questo il senso della proposta di Boris Johnson, estensivamente anticipata dal Telegraph, per un accordo con l’Ue sulla Brexit come alternativa al backstop. In accordo con il Partito Unionista Democratico (DUP) l’Irlanda del Nord resterebbe così nel mercato unico europeo fino al 2025 per prodotti agroalimentari e manufatti.Nel dettaglio, ...

Che cosa significa davvero una frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord (spiegato con Google Maps) : Il confine tra Irlanda del Nord e Irlanda è al centro dei negoziati tra Londra e Bruxelles, anche se ai più è incomprensibile di che cosa si stia davvero discutendo. A parte i tecnicismi (il famigerato backstop), l’obiettivo delle trattative è evitare un confine “rigido” tra il Regno Unito e l’Irlan

Video/ Irlanda del Nord Germania - 0-2 - : highlights e gol - tedeschi corsari a Belfast : Video Irlanda del Nord Germania, risultato finale 0-2,: highlights e gol della partita di Belfast, nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2020.

Rugby - l’Irlanda in Coppa del Mondo da numero 1 del ranking - Italia al 14° posto : Ridisegnato per l’ultima volta prima della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, anche se poi gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. L’Irlanda si issa per la prima volta in vetta, scavalcando per appena 7 centesimi la Nuova Zelanda. L’Italia scivola in 14ma posizione a causa della vittoria degli USA in ...

Diretta Irlanda del Nord Germania/ Streaming video tv : la situazione nel gruppo C : Diretta Irlanda del Nord Germania Streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita per il gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2020.