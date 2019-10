Infortunio Dessena | paura e lacrime per il giocatore del Brescia | ecco le sue condizioni

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) Bruttoper Danieledurante-Fiorentina: il centrocampista è uscito dal campo in. Si teme un lungo stop “Una forte contusione da valutare“, filtra questo responso da parte delin merito alledi Daniele. Una notizia che, se confermata dopo gli esami medici che si terranno in giornata, risulta sicuramente meno grave di quello che ci si poteva aspettare. Le immagini sono stati forti. Dopo lo scontro con Pulgar,è crollato a terra con il volto sfigurato da una smorfia di dolore. La mano sulla gamba, le. L’incubo di un nuovo lungo stop come già accaduto 4 anni fa, nello stesso stadio, in seguito alla rottura di tibia e perone. Gli esami medici renderanno più chiara la situazione: i tifosi dele tutti gli appassionati di calcio sperano non sia nulla di grave.L'articolo...

