Influenza | l’assessore del Friuli Venezia Giuli | “No ad allarmismi dopo il caso di Udine”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Prendera’ il via giovedi’ prossimo la campagna antle 2019-20 ina, avendo come punti di riferimento per le vaccinazioni i medici di base e le farmacie, oltre alle Aziende con la pubblicazione online di tutte le informazioni sui loro portali. Lo ha comunicato oggi a Udine il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale, relativamente al primodiregistrato in questi giorni a Udine, ha affermato che “non siamo in presenza di alcuna situazione anomala e quindi ogni allarmismo appare oggettivamente ingiustificato”. Riccardi ha sottolineato l’importanza della vaccinazione, specialmente per le categorie piu’ a rischio e maggiormente a contatto con il pubblico e ha rimarcato come l’obiettivo debba essere quello di una copertura della popolazione maggiormente esposta il piu’ vicina ...

simcopter : RT @bolognatoday: 'Vaccinatevi, anche se fa caldo': l'appello dell'assessore alla Sanità Venturi - bolognatoday : 'Vaccinatevi, anche se fa caldo': l'appello dell'assessore alla Sanità Venturi - Nutizieri : 'Vaccinatevi, anche se fa caldo': l'appello dell'assessore alla Sanità Venturi -