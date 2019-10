In Italia oltre 17 000 studenti idonei sono senza alloggio

AlItalia - commissari divisi sul rinvio. Il conto per lo Stato oltre i 9 miliardi : Ancora senza risposta la richiesta di Fs e Atlantia di più tempo per l’offerta. Etihad chiede 75 milioni di danni per il noleggio dell’A340 voluto da Renzi

Meteo - Italia spaccata in due nel weekend : temperature oltre i 30 gradi e nubifragi : Sta viaggiando a grandi passi dal Regno Unito, in direzione della Penisola Iberica per arrivare poi sull’Italia. Si tratta di un vortice ciclonico carico di maltempo che, dopo aver fatto il suo ingresso da Nord, provocando “una maggiore copertura nuvolosa e anche primi fenomeni sparsi, concentrati essenzialmente sui settori nord-occidentali e su gran parte dell’area alpina”, si spingerà sul resto del Paese nel corso del ...

Smog - Italia primo Paese europeo per morti da biossido di azoto : sono oltre 14mila all’anno : L’Italia è il primo Paese europeo per morti premature da biossido di azoto (NO2) con 14.600 decessi all’anno. Lo rivelano i dati raccolti e analizzati dall’Agenzia europea per l’Ambiente (Aea) nel rapporto annuale sulla qualità dell’aria, in base alle rilevazioni delle centraline anti Smog, che posizionano l’Italia al primo posto anche per le morti da ozono (O3) – 3mila all’anno – e al secondo posto per ...

Cuore : oltre un milione gli Italiani affetti da problemi valvolari : Sono oltre un milione gli italiani affetti da problemi valvolari. Tra chi ha più di 75 anni, 200.000 le persone colpite da stenosi aortica e circa 600.000 alle prese con insufficienza della valvola mitrale. Ma solo 1 su 7 di questi pazienti ha accesso alle terapie transcatetere più innovative – eseguite senza aprire il torace e fermare il Cuore – ormai standard di cura in Europa e nel mondo. La denuncia arriva dal Congresso nazionale ...

Piovono soldi su Renzi : a settembre oltre 100 mila euro di microdonazioni a ItaliaViva : Continuano ad affluire soldi nelle casse del neopartito Renziano. Dopo il boom registrato a cavallo della crisi del Governo M5S-Lega che ha insinuato il sospetto sulla scissione premeditata dal Pd, a settembre per Italia Viva a schizzare sono state le donazioni inferiori ai 500 euro, per le quali la legge consente l’anonimato dei finanziatori. Più di 103mila euro sono arrivati sul conto di Italia Viva in meno di un mese dalla sua ...

Ascolti TV | Domenica 13 ottobre 2019. Imma Tataranni domina (22.9%) - Non è la D’Urso 13.9%. Fazio non va oltre il 7.6%-7.2% battuto dal film di Italia1 (8.7%) : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 13 ottobre 2019, caratterizzata dall’assenza del campionato di calcio, su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.881.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 - dalle 21.23 all’1.22 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.205.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti Tv sabato 12 ottobre - oltre 7 milioni per la qualificazione dell’Italia : Ascolti Tv sabato 12 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Italia – Grecia – Rai 1 – 7.142 milioni e 32.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Adaline Eterna Giovinezza- Canale 5 -2.208 milioni e 10.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS 16 1a Tv + FBI 1 1a Tv – Rai 2 – 1.466+1.369 milioni e 6.5+6.3% 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Italia a 5 Stelle - arrivano Grillo e Conte alla Mostra d'Oltremare : oltre 8mila persone alla fiera : Arena Flegrea registra il sold out dei quattromila biglietti venduti online. Applausi e cori per il premier, attivisti contro i cronisti: "Jatevenne"

In Italia - oltre 5 milioni di persone obese - l’esperto : “Meno web e cellulari e più sport” : L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica sia perché è un importante fattore di rischio per diverse malattie croniche, quali diabete tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori, sia per la sua prevalenza in costante aumento, non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito. In Italia, secondo la prima edizione dell’Italian Obesity Barometer Report, realizzata in collaborazione con ...

Italia 1 è un deserto - oltre Le Iene c'è il nulla : In autunno sarebbero dovute andare in onda le nuove edizioni del cult La pupa e il secchione e di Freedom - oltre il confine, promosso per l'occasione da Rete 4. Ed invece Italia 1 nei prossimi mesi rimarrà praticamente spenta 5 sere su 7. Infatti, il palinsesto della rete giovane di Mediaset, da qui a fine 2019, proporrà soltanto le due puntate settimanali di Le Iene Show. Per il resto film e telefilm. Tiki Taka, unico programma di recente ...

Calcio - Qualificazioni Europei under 21 2021 : Kean espulso - l’Italia non va oltre lo 0-0 in Irlanda : Una trasferta difficile, com’era prevedibile. L’Italia under 21 non si sblocca e non va oltre il pari al Tallaght Stadium in quel di Dublino: in casa dell’Irlanda, nella seconda partita di Qualificazione agli Europei 2021 per gli Azzurrini, è solo 0-0. Pochissime opportunità, tanta noia e nervosismo nel match in terra irlandese. Da segnalare l’espulsione di Moise Kean. I Verdi di casa possono esultare, trovandosi ancora ...

Miopia : disturbo in crescita - “nel 2050 interesserà oltre il 70% degli Italiani” : Bambini e adolescenti di oggi, perennemente assorti nei loro device, saranno gli adulti miopi di domani. Alla vigilia della Giornata mondiale della vista, che quest’anno pone l’accento sull’importanza dei controlli per preservare la salute degli occhi, il professor Paolo Nucci, Direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, evidenzia come la Miopia sarà una delle principali problematiche con cui fare ...

Sciopero AlItalia - cancellati oltre 200 voli : Sono oltre 200 i voli nazionali e internazionali cancellati tra ieri, oggi e domani da Alitalia a causa degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da diverse sigle sindacali per l’intera giornata di mercoledì 9 ottobre. Alitalia fa sapere che "come conseguenza delle cancellazioni dei voli del 9 ottobre per gli scioperi di 24 ore, la Compagnia è stata costretta ad annullare anche alcuni collegamenti nella serata dell’8 ottobre ...