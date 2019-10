Imma Tataranni | spoiler del 27 ottobre | Pietro non sta bene

Vanessa Scalera di Imma Tataranni - Taccardi svela un segreto : Imma Tataranni, Carlo De Ruggieri: il retroscena su Vanessa Scalera e Taccardi Cinico, brusco, ma soprattutto uno stimato professionista, il dottor Taccardi in Imma Tataranni – Sostituto procuratore è interpretato dall’attore Carlo De Ruggieri. Il medico legale, della fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, ha raccontato un retroscena sul suo personaggio a Tv Sorrisi e Canzoni a pochi giorni all’ultima puntata di ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore - Pietro sta male : anticipazioni ultima puntata con Vanessa Scalera : Dopo il grande successo della quinta puntata che ha totalizzato oltre 5 milioni di telespettatori arriva a conclusione la prima stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere crime targata Rai interpretata da Vanessa Scalera. La sesta e ultima puntata, dal titolo Dalla parte degli ultimi, va in onda domenica 27 ottobre alle 21.25 su Rai 1. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, sesta e ultima puntata: ...

Chi è Filippo Gili - il fidanzato di Vanessa Scalera star di Imma Tataranni : Filippo Gili è il fidanzato di Vanessa Scalera, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Classe 1977, l’attrice ha lavorato per anni a teatro e al cinema, prendendo parte anche alla fiction L’Aquila, grandi speranze, a regalarle il successo però è stata la serie tv in onda su Rai Uno e campione d’ascolti. 42 anni e una solida carriera, Vanessa è molto gelosa della sua vita privata. Da oltre dieci anni è ...

Ascolti tv del 20 ottobre - Imma Tataranni supera i 5 milioni di spettatori : Nuova vittoria nella prima serata domenicale per la fiction di Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che per la penultima puntata cresce conquistando 5.040.000 spettatori e il 23.3% di share. Al secondo posto, su Canale5 Live – Non è la D’Urso che totalizza (dalle 21.22 all’1.23), 2.103.000 spettatori e il 12.9% di share, in flessione rispetto alla scorsa settimana. Cresce invece e si conferma al terzo posto, Che ...

Anticipazioni Imma Tataranni 27 ottobre : il marito del sostituto procuratore si sente male : La fiction di Rai 1 Imma Tataranni-sostituto procuratore si avvia alla conclusione dopo una stagione ricca di successi. Denominata già come il "nuovo Commissario Montalbano", la serie con Vanessa Scalera è riuscita a conquistare ottimi ascolti settimana dopo settimana, totalizzando uno share di tutto rispetto. Questi numeri si sono ripetuti anche durante la puntata trasmessa ieri, 20 ottobre, e ciò fa ben sperare in vista di una seconda stagione ...

Anticipazioni Imma Tataranni sesta e ultima puntata : Pietro viene colto da un malore : Giunge al termine la prima fortunata stagione della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore che vede protagonista l'attrice Vanessa Scalera. Domenica 27 ottobre verrà trasmessa la sesta e ultima puntata di questa prima fortunata stagione, che ha ottenuto dei risultati d'ascolto decisamente sorprendenti nel prime time della rete ammiraglia. E i colpi di scena, nel corso della puntata conclusiva di questo capitolo, non mancheranno. Vedremo, ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Quinta puntata di domenica 20 ottobre 2019 – Trama - anticipazioni. : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction, articolata in sei puntate, della domenica sera di Raiuno. Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e […] L'articolo Imma Tataranni – Sostituto procuratore ...

Imma Tataranni - anticipazioni ultima puntata : come finisce la serie : anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto procuratore: puntata del 27 ottobre Ultimo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Il sesto episodio della fiction di Rai1, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, andrà in onda alle 21.25 domenica 27 ottobre. Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapadula e Alice Azzariti saranno al centro di un finale di stagione scoppiettante, all’insegna dei colpi di ...

Alice Azzariti fidanzata? Imma Tataranni ha cambiato tutto : il racconto : Imma Tataranni, Alice Azzariti nel cast della fiction di Rai 1: è la figlia Valentina Alice Azzariti è nel cast di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La giovane attrice pugliese veste i panni della figlia di Imma Tataranni, Valentina, e nella fiction le due hanno un rapporto conflittuale. Oggi conosceremo meglio Alice Azzariti nella vita […] L'articolo Alice Azzariti fidanzata? Imma Tataranni ha cambiato tutto: il racconto ...