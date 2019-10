Il segreto delle birre belghe? Super-lieviti medievali

Il segreto dei fichi d’india : dalla cura delle ustioni alla conservazione dei dipinti - eccone tutte le proprietà : La pianta di fico d’india contiene una sostanza in grado di curare le ustioni, ma non solo: è anche in grado di conservare dipinti e sculture. La sostanza un questione è contenuta in una mucillagine estratta dalle pale di Opuntia, ovvero il comune fico d’india siciliano, le cui proprietà, studiate dal gruppo del Laboratorio Bioprodotti e Bioprocessi del centro Enea Casaccia, coordinato da Loretta Bacchetta, insieme al Consiglio ...

Il segreto spoiler 19-20 ottobre : Francisca solidale con l'associazione delle donne : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre ci saranno numerose novità e colpi di scena. In particolare, Prudencio Ortega dimostrerà di essersi preso una cotta per Lola. Mentre la popolazione di Puente Viejo criticherà aspramente la decisione di Isaac ed Elsa di andare a vivere insieme. I due ragazzi, dopo essersi liberati di Antolina Ramos, ...

Anticipazioni Il segreto : Maria Elena morirà nel giorno delle nozze con il Mesia : L'assenza di Fernando Mesia non sarà destinata a durare a lungo nelle puntate italiane de Il Segreto. Il terribile individuo riapparirà improvvisamente a Puente Viejo, trovandosi faccia a faccia con Maria nella piazza del paese. Fin da subito apparirà una persona diversa, ben più gentile e affabile, ma soprattutto non sarà solo in questa sua nuova apparizione: l'uomo avrà al suo fianco la ricca ereditiera Maria Elena Casado de Brey, che non ...

Il Paradiso delle Signore 4 : Chi è Angela e Quale segreto Nasconde! : Uno dei nuovi personaggi de Il Paradiso delle Signore 4 tra i più chiacchierati in assoluto è Angela Barbieri. Il suo arrivo potrebbe stravolgere diversi equilibri, soprattutto perché pare stia nascondendo un grande Segreto. Il Paradiso delle Signore: Chi è Angela Barbieri? L’arrivo del nuovo personaggio Angela Barbieri potrebbe avere delle conseguenze sugli equilibri raggiunti fino ad ora. Il suo arrivo era stato annunciato ad inizio ...

Trame Il Paradiso delle Signore 4 : Il nuovo amore di Riccardo ha un passato segreto : Le Trame de Il Paradiso delle Signore hanno svelato sin da luglio la presenza di nuovi e molteplici protagonisti all'interno della fiction italiana per la prossima e quarta stagione. Una delle novità più inaspettate è stata quella di Angela, la ragazza che ruberà il cuore del bel Riccardo. La giovane ha alle spalle un passato oscuro e misterioso. Angela ha rubato il cuore del Guarnieri Riccardo Guarnieri, in seguito alla travagliata relazione ...

Frozen 2 il segreto di Arendelle : online il secondo trailer : Finalmente disponibile il secondo trailer dell’attesissimo secondo capitolo della saga di animazione Frozen. Sinossi: Perché Elsa è nata con poteri magici? Quale verità sul passato attende Elsa mentre si avventura nell’ignoto attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle? Le risposte la chiamano ma minacciano anche il suo regno. Insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven, affronterà un viaggio pericoloso ma ...

Il segreto - spoiler dal 23 al 29 settembre : Alvaro dà l'addio a Elsa prima delle nozze : Le anticipazioni delle puntate della soap opera Il Segreto, che saranno trasmesse sui canali Mediaset da lunedì 23 a domenica 29 settembre 2019, rivelano in particolare dei colpi di scena riguardanti il matrimonio di Elsa con il dottore Alvaro. I sensi di colpa di don Anselmo lo porteranno lontano da Puente Viejo Dopo l'interrogatorio di don Anselmo, nel quale il prete farà delle confessioni compromettenti per Carmelo e don Berengario, il ...